Schüler organisiert für Lehrer Glückwünsche des Bundespräsidenten

Steinmeier direkt angeschrieben

Frankfurt 09.09.2021

Der neun Jahre alte Celio schrieb dazu einfach den Präsidenten an und trug ihm sein ungewöhnliches Anliegen vor. Das Bundespräsidialamt veröffentlichte am Donnerstag in den Sozialen Netzwerken ein Video, das die beiden in einem Gespräch zeigt.

«Ich hatte den Wunsch, dass mein Lehrer etwas sehr Besonderes kriegt, weil es der letzte Geburtstag ist, den wir feiern, bevor wir auf die weiterführende Schule kommen», sagt der Grundschüler darin. Der Bundespräsident kam dem Wunsch nach und gratulierte dem Lehrer der Kirchnerschule mit einem offiziellen Brief zu dessen 51. Geburtstag.

«Für ihre Arbeit möchte ich Ihnen auch stellvertretend für die vielen anderen Lehrerinnen und Lehrer im Land von Herzen danken», die sich in der Pandemie in ihrem Beruf für ihre Schüler eingesetzt hätten, heißt es in dem Schreiben.

dpa