Schönere Innenstädte - Kommunen wollen weg vom dichten Autoverkehr

Fokus auf Parkplätze

Frankfurt 13.02.2023 - 18:40 Uhr 3 Min.

Hessen, Frankfurt/Main: Große Pflanzenkübel, Bänke und Tische stehen auf dem Oeder Weg am Fahrbahnrand auf Flächen, die vorher als Parkplatz genutzt werden konnten. In vielen Städten vollzieht sich nach und nach ein Umbau. Der Oeder Weg ist eine von mehreren Straßen, in der die größte hessische Stadt eine Umverteilung von Flächen erprobt. Dem Autoverkehr wurde Platz weggenommen, dafür können Radfahrer sicherer unterwegs sein und Fußgänger ungestörter flanieren. (zu dpa "Schönere Innenstädte - Kommunen wollen weg vom dichten Autoverkehr") Foto: Arne Dedert/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Pflanzenkübel statt parkender Autos, Sitzbänke statt brausender Durchgangsverkehr: Der Oeder Weg in Frankfurt ist eine von mehreren Straßen, in der die größte hessische Stadt eine Umverteilung von Flächen erprobt. Dem Autoverkehr wurde Platz weggenommen, dafür können Radfahrer sicherer unterwegs sein und Fußgänger ungestörter flanieren. Auch andere große Kommunen in Hessen haben sich auf den Weg gemacht. Ein Überblick über die Situation in den vier größten Städten im Bundesland:

- Um den Autoverkehr in die Innenstadt zu drosseln, hat das Verkehrsdezernat der Stadt FRANKFURT als einen wichtigen Ansatzpunkt die Zahl der Parkplätze im Blick. In der Innenstadt soll es Parkplätze langfristig nur noch in den Parkhäusern geben. In den umliegenden Wohnbezirken soll es keine kostenlosen Abstellmöglichkeiten mehr geben und das Anwohnerparken wird teurer werden - wie viel genau, steht noch nicht fest.

Dies komme, wie auch die Umgestaltung von Straßen mit mehr Platz für Fahrräder und Fußgänger, langfristig allen zugute, sagt der designierte Verkehrsdezernent Wolfgang Siefert (Grüne) auf Kritik, die an den Maßnahmen immer wieder laut wird. Gebe es weniger Autoverkehr, kämen auch diejenigen besser durch, die auf den Pkw angewiesen seien. Beim lokalen Einzelhandel gibt es Sorgen, dass Kundschaft ausbleibt, wenn Parkplätze und motorisierter Durchgangsverkehr wegfallen.

Mehr Aufenthaltsqualität in der Innenstadt sei als Zukunftsperspektive zwingend, sagt dazu der amtierende Dezernent Stefan Majer (Grüne), der im Juli in den Ruhestand gehen wird. Seit 2019 gestaltet die Stadt Haupt- und Nebenstraßen um. Markante, rot markierte Radwege sind entstanden, auch auf Kosten von Fahrspuren des motorisierten Verkehrs.

- Den Autoverkehr zu reduzieren, hat sich auch die Landeshauptstadt WIESBADEN vorgenommen. Tagesgäste mit Auto sollen auch hier nicht im öffentlichen Raum parken, sondern in die Parkhäuser geleitet werden. Die Stadt wolle verpachtete Parkhäuser unter eigene Regie stellen, «um in Sachen Parkraumbewirtschaftung über mehr Steuerungsmöglichkeiten zu verfügen», erklärt ein Sprecher des Verkehrsdezernats. Mehr Platz für Carsharing-Autos soll Anwohnern Anreiz bieten, «den eigenen Pkw abzuschaffen». Sie müssen auch mehr für das Anwohnerparken zahlen (statt 23,50 Euro nun 240 Euro für zwei Jahre), dafür wird das städtische Schülerticket günstiger. Bisher kostenlose Parkplätze werden abgeschafft.

- Die Platzaufteilung werde seit längerer Zeit diskutiert und Entscheidungen bisher dann gefällt, wenn konkrete Straßenbauprojekte anlägen, sagt ein Sprecher der Stadt KASSEL. Ein systematisches Rückbauprogramm gebe es nicht. Parkplätze würden aber regelmäßig reduziert - wenn etwa Straßen und Plätze umgebaut werden. Dies geschehe dann zugunsten von Radwegen, Abstellanlagen für Fahrräder oder zur Pflanzung von Bäumen.

- Ein Vorhaben nach dem Vorbild der spanischen Metropole Barcelona hat sich DARMSTADT für dieses Jahr vorgenommen: Die südhessische Stadt will einen sogenannten Superblock schaffen, ein autoarmes Quartier, in dem kein Durchgangsverkehr mehr zugelassen ist. Das Konzept soll zunächst in einem Viertel erprobt werden, sagt Verkehrsdezernent Michael Kolmer (Grüne): «Straße ist ein sozialer Ort und nicht nur ein Verkehrsraum und Parkplatz.» Es soll mehr Raum geben für Sitzgelegenheiten, Begrünung, Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge.

Wo genau der «Superblock» entstehen soll, ist noch nicht klar. Jedenfalls soll dies in einem bereits bestehenden Quartier geschehen, nicht in einem Neubaugebiet. Für das Mobilitätskonzept in einem solchen, der autoarmen Lincoln-Siedlung, ist die südhessische Stadt bereits mehrfach ausgezeichnet worden.

Mehr Tempo

Die Geschäftsführerin des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) in Hessen, Anja Zeller, sieht Darmstadt und Frankfurt als Vorreiter in Hessen, fordert aber auch hier mehr Tempo. «Die Ideen, die nun umgesetzt werden, gibt es schon seit den 90er Jahren», sagt Zeller. Generell sei «Entparken» ein Vorhaben, an das sich viele Kommunalpolitiker nicht so richtig heran trauten. Die Neuverteilung von Flächen führe zu mehr Gerechtigkeit und zu mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer. «Auch für die, die nicht in einem großen Auto sitzen», sagt Zeller. Musterlösungen gebe es nicht, weshalb viel Kommunikation nötig sei.

Dass in den Städten eine Umverteilung von Flächen stattfinden müsse, das sieht auch der ADAC so. Die Innenstädte seien zunehmend verstopft, da bleibe nichts anderes übrig, um Kollapssituationen zu verhindern, sagt Verkehrsexperte Wolfgang Herda. Die Folgen einzelner Maßnahmen müssten aber genau abgewogen werden, etwa für Gewerbetreibende, Schichtarbeiter oder Anwohner, wenn Parkplätze wegfielen.

«Das Modell der autogerechten Stadt hat sich als ein Fehler erwiesen, doch man kann es jetzt auch nicht einfach umkrempeln», sagte Herda. Wichtig sei ein Gesamtkonzept mit Beteiligung der Öffentlichkeit. Der Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs - ein besserer Takt und mehr Service - müsse ein Bestandteil sein.

dpa/lhe