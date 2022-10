"Schöne Eiche" in Harreshausen ist nun Nationalerbe-Baum

Nummer 19 von 100 Bäumen, die deutschlandweit geadelt werden

Babenhausen 10.10.2022 - 00:00 Uhr 2 Min.

Eine außergewöhnliche Würdigung, die rund 300 Menschen ins Grüne lockte, um die Auszeichnungsfeier mitzuerleben. Laudatio, Getränke und Häppchen, ein Orchester, dass die "Ode an die Freude intonierte", nichts fehlte, um dem "Star" eine würdige Feier zu bieten.In Deutschland sollen künftig 100 besonders alte, imposante und bedeutende Bäume den Titel "Nationalerbe-Baum" tragen. Die Deutsche Dendrologische Gesellschaft initiierte das Projekt, für das aktuell rund 200 Bewerbungen vorliegen. Die Schöne Eiche ist der 19. Baum, der zweite in Hessen, der ausgelobt wurde. "Im frühesten Leben gab es einen Ausrutscher in der Genetik und brachte einen einzigartigen Habitatus zustande", erklärte Professor Dr. Andreas Roloff vom Instituts für Forstbotanik und Forstzoologie der TU Dresden in seiner Laudatio, "die Schöne Eiche ist einer der kulturhistorisch bedeutsamsten Bäume Deutschlands." Und: Sie gilt als Mutter fast aller Säuleneichen in Mitteleuropa. Im kleinen Babenhäuser Stadtteil Harreshausen hat die Schöne Eiche Ortsgeschichte mitgeschrieben. Längst ist sie für die Menschen vor Ort ein Wahrzeichen. "Wir hatten eine Gaststätte, ,Die Eich", die später zum Geschäft wurde: hier erfuhr man in meiner Kindheit alles Wichtige", erzählt Ortsvorsteherin Heidrun Koch-Vollbracht - und natürlich widmen die Einheimischen ihrem Baum einige Verse im Harreshäuser Lied. Die Schöne Eiche ist der zweitältester Baum Hessens. Ihr Alter wurde auf Basis einer "Bohrung" des Försters Richard Immel im vergangenen Jahrhundert geschätzt: 585 Jahre soll sie hier wurzeln.

Stadtarchivar Georg Wittenberger ist es zu verdanken, dass einige Kapitel der jüngeren Baumgeschichte bewahrt wurden. "Der Wunderbaum von Harreshausen" titelt sein Büchlein, das bereits in zweiter Auflage erschienen ist. Da ranken sich Geschichtchen und Anekdoten, um eine von ihnen wusste auch Landrat Klaus Peter Schellhaas: "Ein französischer General erkannte diesen Schatz und ließ ihn von Soldaten bewachen." Damals, im siebenjährigen Krieg um 1759, überrollten die Franzosen die Region. Um Brennholz bemüht fällten die Invasoren etliche Bäume. Weil dem französischen Befehlshaber der seltsame Baum auffiel, ließ es ihn von Soldaten bewachen. Die Schöne Eiche, damals vermutlich rund 30 Meter hoch, blieb von den Äxten verschont. Bewacht wird sie auch heute: Die Heimat ihrer Jugend war bis ins 18. Jahrhundert der Wald - der ist hier verschwunden, es wird Ackerbau betrieben. Vielfach schlug der Blitz in den Baum ein, der freistehend so markant in den Himmel ragte. Mehrfach waren Baumdoktoren aktiv, um den geschunden Baum zu pflegen, zudem wurden vier Linden als "Bewacher" um den Baumriesen gepflanzt, den man auf aktuell 16 Meter stutzte. Ihr Stammumfang beträgt 4,30 Meter. Mit geschätzt 585 Jahren ist er noch lange kein Senior, sondern könnte durchaus das Eichenalter von rund 1000 Jahren erreichen.

