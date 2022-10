Schlussphase im Prozess um die NSU 2.0-Drohschreiben

03.10.2022 - 10:24 Uhr 3 Min.

Der Angeklagte und mutmaßliche Verfasser der „NSU 2.0“-Drohschreiben wird mit Handschellen in den Verhandlungssaal geführt.

Mehr als ein halbes Jahr lang befasste sich das Landgericht Frankfurt in einem Prozess mit den sogenannten NSU 2.0-Drohschreiben. Zahlreiche prominente Zeugen wurden gehört, nun ist ein Ende des Verfahrens in Sicht: Zwar wurde die Beweisaufnahme noch nicht offiziell abgeschlossen, die Staatsanwaltschaft bereitet jedoch ihr Schlussplädoyer für Donnerstag (6. Oktober) vor, sollte es nicht noch weitere Anträge der Prozessbeteiligten geben.

Die Drohschreiben soll der 54 Jahre alte Alexander M. verfasst haben, er bestritt dies vor Gericht aber bisher. Die Serie von Faxen und Mails mit hasserfüllten Beschimpfungen, rassistischen Beleidigungen und Tötungsfantasien sorgte mehr als zwei Jahre lang bundesweit für Aufsehen. Zu den Adressaten gehörten außer Anwälten und Politikerinnen auch Satiriker Jan Böhmermann, Moderatorin Maybritt Illner und Kabarettistin Idil Baydar. Auffällig häufig gingen die Schreiben an Frauen, die öffentlich engagiert und erfolgreich sind.

Zum Prozessauftakt räumte M. lediglich ein, Mitglied eines rechten Forums im Darknet gewesen zu sein. In einer geschlossenen Chatgruppe seien dort auch Polizisten unterwegs gewesen. Die mögliche Verwicklung von Polizeibeamten in den Fall machte das Verfahren von Anfang an besonders brisant, denn immer noch unklar ist, wie M. an private und öffentlich nicht zugängliche Daten einiger der Opfer gekommen sein könnte.

Die Serie der Drohschreiben hatte im August 2018 mit Todesdrohungen gegen die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz und ihre Familie begonnen. Die Schreiben waren mit «NSU 2.0» unterzeichnet - in Anspielung auf die rechtsextreme Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund (NSU). Basay-Yildiz und mehrere ihrer ebenfalls von den Schreiben betroffenen Anwaltskollegen hatten im Münchner NSU-Prozesss Angehörige der Opfer der NSU-Morde als Nebenkläger vertreten.

Die Staatsanwaltschaft wirft Alexander M. Beleidigung in 67 Fällen, versuchte Nötigung und Bedrohung sowie öffentliche Aufforderung zu Straftaten und Volksverhetzung vor, außerdem den Besitz von kinder- und jugendpornografischen Schriften sowie einen Verstoß gegen das Waffengesetz. Der Angeklagte fiel während des Verfahrens immer wieder durch Zwischenrufe und heftige Reaktionen auf, auch den Richtern fiel er wiederholt ins Wort. Zum Ende des Verfahrens könnte es nun außer den Plädoyers von Anklage, Nebenklage und Verteidigung auch ein ausführliches letztes Wort des Mannes geben.

Die Beweisaufnahme gab einen Einblick, was Hass im Netz für die Betroffenen bedeutet. Auch wenn die Vorsitzende Richterin in betont neutralem Tonfall die Drohschreiben verlas - die geballte Häufung von frauenfeindlichen, rassistischen, antimuslimischen Beleidigungen und nationalistischen Allmachtsfantasien machten manchen Prozesstag schwer erträglich.

Wie schwer erträglich die Schreiben für Betroffene waren, machte etwa der Rechtsanwalt Mehmet Daimagüler deutlich, der in seiner Zeugenaussage angab, er habe sich wegen der «enormen Belastung» irgendwann die Hilfe eines Therapeuten gesucht. «Es hat so eine psychische Zerfaserung zur Folge», beschrieb er damals die Auswirkungen der Schreiben, deren Wucht ihn überrascht hatte - obwohl er im Lauf der vergangenen zehn Jahre etwa 1500 Mails mit Drohungen und Beleidigungen erhalten habe. Er spüre nach Erhalt der NSU 2.0-Drohschreiben erhöhten Misstrauen, eine «Erschütterung des Vertrauens in Rechtsstaat und Polizei».

Vertrauen in die Polizei zu haben, falle ihr zunehmend schwer, sagte auch Kabarettistin Baydar im Prozess. Ihre persönlichen Daten waren von einem Polizeirechner abgefragt worden.

«Das hat etwas mit mir gemacht», sagte Anwältin Basay-Yildiz in ihrer Zeugenaussage über den Erhalt des ersten Drohfaxes, in dem ihre damals 22 Monate alte Tochter namentlich genannt und bedroht wurde. Sie solle «geschlachtet» werden, hieß es in dem ersten von vielen Schreiben von «NSU 2.0». Für die Anwältin war eine Grenze überschritten. Sie bekomme Hunderte von Schreiben während eines Falls mit medialer Aufmerksamkeit, sagte sie. Vergewaltigungs- und Tötungsfantasien gebe es darin zuhauf. «Sie können sich nicht vorstellen, was da kommt.»

Nun aber wurden private und öffentlich nicht zugängliche Daten genannt, die Namen und Geburtsdaten ihrer Eltern und immer wieder die Angaben zu ihrer Tochter. Wie diese Daten an den Verfasser der Drohschreiben gelangten, ist weiterhin die große Frage, denn kurz vor dem ersten Droh-Fax an Basay-Yildiz waren ihre persönlichen Daten von einem Polizeirechner in einem Frankfurter Polizeirevier abgerufen worden.

Zwar könnte sich M. als mutmaßlicher Verfasser mit einem Anruf auf dem Polizeirevier unter Vorspiegelung einer falschen Identität die Daten verschafft haben. Die Nebenklagevertretung von Basay-Yildiz geht allerdings davon aus, dass das erste Droh-Fax vom 2. August 2018 nicht vom Angeklagten, sondern von einem Polizisten des Reviers geschrieben wurde.

Denn im Zuge der Ermittlungen flog ein Chat mit rechtsextremen Posts auf, an dem Polizisten des Frankfurter Reviers beteiligt gewesen sein sollen. Beamte, die in dem laufenden Prozess befragt wurden, gaben im Zeugenstand an, sie hätten von einer rechten Gesinnung ihrer Kollegen nichts mitbekommen. In Chats sei aber «der eine oder andere Witz» gepostet worden, der «dezent daneben gewesen» sei, räumte ein Beamter ein. So habe es antisemitische Anspielungen gegeben. Eine Polizistin und ein Polizist, gegen die im Zusammenhang mit der Chatgruppe ermittelt wird, machten von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) hatte nach der Festnahme von M. im vergangenen Jahr eine Entlastung der Polizei gesehen. Die Nebenklageanwältinnen hingegen verweisen darauf, dass die Ermittlungen zu den Datenabfragen auf dem Frankfurter Revier noch nicht abgeschlossen sind. Ob sie allerdings weitergeführt werden, falls M. wegen des Drohfaxes vom 2. August verurteilt werden sollte, ist für sie eine wichtige Frage.

