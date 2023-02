Schlumber rechnen am Rosenmontag in Seligenstadt mit bis zu 40.000 Narren

Zentrum für Verkehr gesperrt

Seligenstadt "15.02.2023 - 12:50 2023122023" 3 Min.

Ausnahmezustand in der Fachwerk-Altstadt: Zum Rosenmontagszug erwartet Seligenstadt nach zwei Jahren Corona Pause mehrere zehntausend Besucher.

Eine Bremsspur hinterlassen hat Corona in zwei Jahren Zwangspause unter dem Strich. Mit 75 liegt die Zahl der angekündigten Zugnummern um ein knappes Viertel unter zuletzt erreichten Dimensionen. Wer das kleiner Gedruckte liest, findet freilich schnell bekannte Größen: Mit rund 2700 Akteuren und 24 Zugwagen, davon 16 von den 180 ehrenamtlichen Wagenbauern neu erschaffen, ist das gewohnte Niveau erreicht. Wie früher wird die Helau-Karawane annähernd zwei Kilometer lang sein und nach dem Startschuss um 14.01 Uhr an der evangelischen Kirche den bewährten, rund drei Kilometer langen Zugweg nehmen (siehe »Hintergrund«).

Und wie in besten Zeiten rechnen die Schlumber - so die selbst gewählte Saisonmarke der Fastnachter in der Hochburg am Untermain - wieder mit bis zu 40.000 Besuchern. Zu deren wie der Zugteilnehmer Sicherheit sperrt die Stadt an 20. Februar von 11 bis 19 Uhr die Innenstadt für jeglichen Kraftfahrzeugverkehr. Parkplätze gibt es auf dem Parkdeck Kloster, am Schwimmbad und entlang der Einfallstraßen. Auf der Odenwaldbahn von Babenhausen und Hanau her fahren verlängerte Züge im üblichen Takt, Linienbusse rollen fahrplanmäßig nah an die Absperrungen. Die Mainfähre dehnt den Betrieb bis 19 Uhr aus und verschiebt die Mittagspause bis nach dem Zugstart, setzt aber ab 11 Uhr keine Kraftfahrzeuge mehr über.

Wer nach 11 Uhr in die Innenstadt will, trifft an sämtlichen Zugängen zum Veranstaltungsgebiet auf Sperrstellen. Wie seit der Einführung 2012 gilt auch diesmal das Glasverbot: Sicherheitspersonal durchsucht Taschen und Rucksäcke, mitgebrachte Flaschen, Trinkgefäße und sonstige Gegenstände aus Glas werden ersatzlos eingezogen. Erwachsene zahlen fünf Euro für eine Zugplakette, für Kinder bis 14 Jahre ist der Eintritt frei. Die Einnahmen, versichert der Heimatbund, dienen allein der Finanzierung des Rosenmontagszugs. Die Material- und Entsorgungskosten gab ein Sprecher schon vor fünf Jahren mit rund 60.000 Euro an.

Noch einmal beträchtlich gestiegen ist nach Darstellung des Vereins-Dachverbandes, der für rund 60 Organisationen mit annähernd 14.000 Mitgliedern spricht, der Aufwand für die Sicherheit. Nach wie vor gebe es mit 100 Sanitätshelfern von Rotem Kreuz und DLRG, 35 Freiwilligen Feuerwehrleuten und zehn THW-Helfern ein starkes ehrenamtliches Element, dazu ein beträchtliches Aufgebot der Polizei. Zusätzlich aber seien an den Sperrstellen und als Ordner an der Zugroute 120 private Sicherheitskräfte eingesetzt.

Mit Ärzten der Asklepios-Klinik ist die Zentralambulanz im Foyer des Riesen-Saales als Anlaufstelle für lädierte Besucher und Basis für Rettungseinsätze besetzt. Im Veranstaltungsgebiet verteilt stehen 25 Rettungs- und Löschfahrzeuge bereit. Koordiniert wird alles von einer Technischen Einsatzleitung im Feuerwehrhaus an der Frankfurter Straße. Schnellen Kontakt sollen die bekannten Notrufnummern 110 und 112 sichern, gewarnt wird in Notfällen per Lautsprecher und über die Smartphone-App Katwarn.

Der Rosenmontagszug ist zwar das größte und bekannteste, nicht aber das erste oder letzte Lebenszeichen der Schlumber-Fastnacht. Am Samstag, 18. Februar, startet um 19.33 Uhr im Riesen-Saal an der Sackgasse der legendäre Hexenball. Der Nachwuchs geht am Sonntag, 19. Februar, um 14.31 mit einem 17 Nummern langen Kinder-Umzug auf die Straße. Am Rosenmontag formiert sich um 7 Uhr am Marktplatz der harte Kern der Närrischen hinter der »Weckhex«, um mit Musik und Helau das Prinzenpaar aus den Federn zu holen. Und wenn sich gegen Abend der Rosenmontagszug langsam auflöst, hebt in Kneipen und Gassen das große Feiern an.

Oliver Klemt

Hintergrund: Die Närrischen auf Wanderschaft Gleich zweimal sind die Narren los. Auf die Zielgerade schwenkt die Fastnachtshochburg Seligenstadt am kommenden Sonntag, 19. Februar, ein. Der Kinder-Umzug, an dem sich Schulen, Kitas und Vereine beteiligen, formiert sich an der evangelischen Kirche und zieht um 14.33 Uhr auf der Aschaffenburger Straße zum Marktplatz los. Von dort geht es über die Steinheimer und die Jahnstraße zur TGS-Turnhalle, wo eine Kinder-Fastnachtsparty steigt. Ebenfalls an der evangelischen Kirche rollt am Montag, 20. Februar, um 14.01 Uhr der Rosenmontagszug an. Über Aschaffenburger Straße, Marktplatz, Frankfurter Straße, Grabenstraße, Jahnstraße, Kapellenstraße und wieder ein Stück Frankfurter Straße bewegt sich die Helau-Prozession bis zum Bahnübergang am Wasserturm, biegt dann in die Eisenbahnstraße ein und löst sich auf der Bahnhofstraße auf. Motivwagen fahren über die Würzburger Straße, Einhardstraße und Frankfurter Straße ab, Fußgruppen können bis zum Marktplatz weiterziehen. Insgesamt durchquert der Gaudiwurm ein Veranstaltungsgelände von einem Quadratkilometer. Mehr Informationen unter www.heimatbund-seligenstadt.de. kko