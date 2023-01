Schlossgartenhalle ist nun Notunterkunft

Flüchtlinge: Seit Mittwoch sind in Dieburg 25 der 250 Plätze überwiegend durch Kurden aus der Türkei belegt - Ukrainer kommen nicht dorthin - Boden soll nach Auszug sofort wieder für den Sport nutzbar sein

Dieburg 18.01.2023

Bis zu acht Personen finden pro Bereich in der Dieburger Schlossgartenhalle ein Bett vor.

Dabei handelte es sich überwiegend um Personen aus der Türkei, wo derzeit besonders viele den kurdischen Landesteil verlassen, aber auch ein paar Afghanen. Überwiegend handelt es sich um Männer, aber auch eine größere Familie ist zum Auftakt in der Halle untergekommen.

Betrug der Anteil der im LaDaDi ankommenden Flüchtlinge aus der Ukraine im vierten Quartal 2022 nur rund 20 Prozent, habe er sich seit Anfang Januar wieder auf circa 50 Prozent erhöht, sagten bei einem Ortstermin am Dienstagnachmittag in der zu dieser Zeit noch leeren Halle Kreis-Sozialdezernentin Christel Sprößler (SPD) und Sebastian Strobl, der beim Landkreis Stellvertretender Fachbereichsleiter für Zuwanderung und Flüchtlinge ist. Die andere Hälfte machten insbesondere Menschen aus der Türkei, Syrien und Afghanistan, aber auch dem Irak und dem Iran aus.

In der Summe ist die Zahl jener, die von der Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen zur weiteren Unterbringung in den Landkreis Darmstadt-Dieburg gebracht werden, auf hohen Niveau konstant. Ende 2022 waren pro Woche - immer für den Donnerstag - 71 Neuankömmlinge angekündigt. »Das ist auch ziemlich genau eingetroffen«, sagte Sprößler. Derzeit rechne der LaDaDi mit wöchentlich 66 Flüchtlingen. Inzwischen kommen sie jeden Mittwoch mit einem Bus aus Gießen am Landratsamt in Kranichstein ein. Von dort werden sie ab sofort zumindest teilweise auch nach Dieburg gebracht. Der Bus fährt allerdings nicht direkt vor die Halle, sondern setzt die Menschen auf dem Freibad-Parkplatz ab. Von dort sind es nur wenige Meter zu Fuß bis zur neuen Unterkunft.

Unverändert ziehe man alle Register, um möglichst viele Flüchtlinge anderweitig und dezentral unterzubringen, betonten Sprößler und Strobl. Besonders bei den Ukrainern gelinge das gut. »Es ist vielleicht einen Ticken leichter, die Ukrainer unterzubringen als andere Gruppen«, merkte Spößler mit Verweis darauf an, dass Privatleute ihre Räume diesen Flüchtlingen eher zu vermieten bereit seien als anderen. Ein weiterer Grund, keine Ukrainer - oft Frauen und Kinder, während in den anderen Gruppen jüngere Männer dominieren - in der Schlossgartenhalle unterzubringen, liege darin, dass sie im Unterschied zu anderen Flüchtlingen nach ihrer Ankunft in Deutschland sofort Leistungen gemäß Sozialgesetzbuch II beziehen könnten.

Letzteres beinhaltet auch Geld für die Selbstverpflegung. Im Falle der Unterbringung von Ukrainern in der Schlossgartenhalle müsste man diesen Anteil aber mühsam herausrechnen, da sie ansonsten doppelt profitieren würden: Denn nach Dieburg bringt ab sofort der Griesheimer Caterer Hamm Vollverpflegung, drei Mahlzeiten pro Tag. Essen können die Flüchtlinge in einem mit Öl beheizten Zelt auf dem Parkplatz der Halle. Dort finden sie auch W-Lan und Stromanschlüsse, besonders zum Laden ihrer Handys.

In der Halle selbst - sie wird von drei Sicherheitsleuten bewacht, die Untergebrachten können sich in Dieburg freilich frei bewegen - ist der Zugang zur Tribüne gesperrt. Die Sportfläche wurde mit einem Teppich und einer Folie überzogen. Strobl zufolge soll das ausreichend schützen, so dass der Boden sofort wieder sportlich genutzt werden könne, sobald die Halle nicht mehr ihrem jetzigen Interimszweck diene.

Alle drei Hallendrittel sind durch mobile Wände so aufgeteilt worden, dass in jedem Bereich acht Personen wohnen können. Mehr als ein Bett wartet dort für sie nicht. Duschen und zur Toilette gehen können die Flüchtlinge in der bestehenden Halleninfrastruktur ebenso wie in zusätzlich gemieteten und gen Schwimmbadweg (und Biergarten der TV-Gaststätte Split) aufgestellten Containern. Auch Waschmaschinen und Trockner stehen bereit. Der Spiegel im »Spiegelsaal«, einem der Nebenräume der populären, gleichwohl in die Jahre gekommenen Schlossgartenhalle, ist abgehängt worden. Der Saal dient nun als Sozialraum. Die Vor-Ort-Betreuung der Menschen übernehmen (ausschließlich tagsüber) vier »Koordinatoren« und zwei Sozialpädagogen des Landkreises.

Hintergrund: Containerlösung im I-Nord wird konkreter Die Goetheschule und mehrere Dieburger Sportvereine, die die Schlossgartenhalle normalerweise für ihren eigentlichen Zweck nutzen, haben sich in den Weihnachtsferien untereinander sowie mit Stadt und Kreis abgestimmt, wo sie Ersatzkapazitäten für ihren Sportbetrieb in Beschlag nehmen können. Dennoch hoffen alle Beteiligten darauf, dass die begehrte Halle - die einzige in Dieburg, in der es eine Zuschauertribüne gibt - schnellstmöglich wieder zur Verfügung steht. Auf der Suche nach Alternativen wird eine schon seit Dezember ins Spiel gebrachte Lösung im Dieburger Industriegebiet-Nord immer konkreter: Dort hat ein Grundstücksbesitzer sein Areal für ein Containerdorf angeboten, das dann als (für die Dieburger Sportler weniger schmerzhafte) Unterkunft dienen und die Nutzung der Schlossgartenhalle überflüssig machen könnte. Kreis-Sozialdezernentin Christel Sprößler stellte am Dienstag in Aussicht, dass Kreis und Besitzer in Kürze einen Vertrag über die Nutzung des Geländes unterschreiben könnten. Das Grundstück soll rund 3 800 Quadratmeter groß sein - um welches genau es sich handelt, verkünden derzeit weder Kreis noch Stadt offiziell. Auch mit einem Unternehmen, dass die Container bereit- und aufstellen würde, sei man bereits im Austausch. Positiv: Sprößler zufolge sind inzwischen wieder genug Container auf dem Markt, um schnell darüber verfügen zu können. jed