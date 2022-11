Schlierbachs Ortsdurchfahrt für Schulkinder sicherer machen

Unterschriftenaktion

Schaafheim 21.11.2022 - 18:13 Uhr

Anwohner der Ortsdurchfahrt von Schlierbach machen Autofahrer mit "Street Buddys" auf Schulkinder aufmerksam.

All das hatten Schlierbacher Bürger, flankiert vom Ortsbeirat, in der Vergangenheit schon mehrfach gefordert. Bisher ohne Erfolg. Nun aber wurde die Forderung wieder aktuell, nachdem im Oktober ein achtjähriges Mädchen auf dem Weg zur Bushaltestelle von einem Auto angefahren worden war. Die Unterschriften, die nach diesem Ereignis gesammelt wurden, schickte Natascha Rechtsteiner an die Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil. Denn die Straße ist ein Abschnitt der L 3115, einer Landesstraße also, für die die Landesverkehrsbehörde zuständig wäre. Das war zumindest bisher die Annahme.

Doch nun hat Hessen Mobil der Organisatorin mitgeteilt, dass sie für die Prüfung und Umsetzung der geforderten Maßnahmen nicht zuständig sei und an den Landkreis verwiesen. Auf Nachfrage unseres Medienhauses räumt die Kreis-Pressestelle ein, dass die Regelungen für Landesstraßen in Hessen nicht ganz einfach seien. Auch im Fall des Schaafheimer Ortsteils gebe es eine Vielzahl von Faktoren, von denen abhängig sei, ob Gemeinde oder Kreis eine verkehrstechnische Maßnahme anordnen.

Ergebnis von Verkehrszählung liegt noch nicht vor

In Kommunen mit mehr als 7500 Einwohnern, also auch Schaafheim, sei zunächst der Bürgermeister als Verkehrsbehörde zuständig. Für Ampeln oder Fußgängerüberwege gelte diese Regelung allerdings nicht. Hier entscheidet der Landrat, die Anordnung erfolgt durch die untere Verkehrsbehörde, die Umsetzung nimmt Hessen Mobil vor. Voraussetzung für die Anordnung einer Ampel oder eines Zebrastreifens sei stets eine Zählung des fließenden Verkehrs und der Fußgänger, die die Straße queren, teilt der Kreis mit.

In der Spitzenstunde müsse eine Verkehrsstärke von 200 Fahrzeugen und 50 Fußgängern erreicht werden, die die Straße passieren. Eine Zählung habe es in der Ortsdurchfahrt von Schlierbach bereits gegeben, ein Ergebnis liege aber noch nicht vor. Immerhin sei bei einer Verkehrsschau jenes Abschnitts, in dem sich der jüngste Unfall ereignete, eine Stelle erkannt worden, an der Fußgänger gefährdet werden könnten. Kurz vor der Ortsausfahrt Richtung Schaafheim sei der Gehweg so schmal, dass Fußgänger zum Betreten der Fahrbahn gezwungen werden könnten, und deshalb eine Temporeduzierung gerechtfertigt sei. Die entsprechende Beschilderung müsse nun von der Gemeinde angeordnet werden.

Der Ortsbeirat will in seiner Sitzung am Montag, 28. November, ab 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus das Thema nochmals aufgreifen.

Melanie Schweinfurth