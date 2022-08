Schaafheimer Kerb-Regularien erstmals reine Frauensache

Schaafheim 29.08.2022 - 12:08 Uhr < 1 Min.

Schaafheimer Kerbumzug

Den Kerbmädchen folgten 23 Gruppen, meist in Wagen oder auf Traktoren. Dass der Kerbumzug von einer reinen Frauengruppe angeführt wird und mit Lisa-Marie Rupprecht ein Mädchen den Kerbspruch hält, ist ein Novum in der Gemeinde und dem Umstand geschuldet, dass es in diesem Jahr nicht genügend 18-jährige »Borschen« gibt. Deshalb übernahmen es die Mädchen, die Kerb zu suchen und auszugraben, den Kerbspruch zu halten und die Kerbpuppe »Stoffel« über die Festtage zu hüten, um sie am letzten Tag zu verbrennen und einzugraben - auf dass im folgenden Jahr die nächste Kerb-Generation sie wieder finden und ausgraben kann. Eine Premiere hatte auch der 2019 gegründete Kerbverein, der nach zwei Jahren Corona-Beschränkungen nun endlich die Feierlichkeiten zur Kirchweih ausrichten konnte. Mit großem Erfolg, wie Vorstandsmitglied Maximilian Welbers nach drei Festtagen zufrieden feststellte.

schme