Schaafheimer Freibad wieder offen

Freizeit: Ex-Bademeister Bauer springt wieder ein

Schaafheim 14.06.2022 - 14:53 Uhr < 1 Min.

Mindestens über das lange Wochenende ab diesem Donnerstag, 16. Juni, gibt es wieder Abkühlung im örtlichen Freibad. Dieses hatte zuletzt aus Personalmangel geschlossen.

Der kommunalen Einrichtung fehlt es an Fachkräften für Bäderbetriebe, die früher gemeinhin Schwimmmeister genannt wurden. Krankheit und Kündigung haben zu dem Notstand geführt, der nach Angaben von Bürgermeister Daniel Rauschenberger trotz intensiver Suche wie in so vielen Branchen leer gefegten Arbeitsmarkt weiterhin nicht behoben werden konnte.

Täglich von 10 bis 19 Uhr

Als Retter in der Not erweist sich wieder einmal Horst Bauer. Der Bademeister im Ruhestand war 20 Jahre im Schaafheimer Schwimmbad im Einsatz und sprang zuletzt an Pfingsten ein: Sein Einsatz macht es laut Bürgermeister Rauschenberger möglich, dass von Donnerstag (Fronleichnam) bis Sonntag, 16. bis 19. Juni, täglich wenigstens von 10 bis 19 Uhr geöffnet sein kann - also mit nur leicht verkürzten Öffnungszeiten.

Wie es weitergeht, sei noch unklar, so Rathauschef Rauschenberger am Mittwoch: Die Krankmeldung der verbliebenen Fachkraft ende nach derzeitigem Stand am Sonntag. Es könnte also sein, dass das Freibad kommende Woche auch ohne Rentner-Einsatz wieder öffnen kann. Bei den angekündigten hochsommerlichen Temperaturen sicher keine schlechte Aussicht.

JhR