Satter Überschuss nur vorübergehend

Gemeindefinanzen: Großkrotzenburger Haushaltsentwurf präsentiert - 2024 droht Einbruch bei Zuweisungen

Großkrotzenburg 15.03.2023 - 15:39 Uhr 2 Min.

Mehrere Millionen Euro steckt die Gemeinde Großkrotzenburg bis 2026 in die Modernisierung ihrer Kläranlage. Dieses Jahr soll die erste Rate im Haushalt stehen.

Grund für das neuerlich drohende Defizit ist laut Neumann ein drastischer Einbruch von über 70 Prozent bei den Zuweisungen, die Großkrotzenburg 2024 aus dem landesweiten kommunalen Finanzausgleich zu erwarten hat. Schuld daran sei eine satte Gewerbesteuer-Nachzahlung im vergangenen Herbst - gut zunächst für die 22er-Bilanz, schlecht aber für die Neuberechnung der Schlüsselzuweisungen.

Wie der Etat für das kommende Jahr im Detail aussieht, will die Rathauschefin nach der mängelbedingten Verzögerung des erst im Oktober verabschiedeten Vorjahreshaushaltsund der daraus resultierenden Parallelarbeit an zwei Zahlenwerken in der überlasteten Verwaltung diesmal »auf der gewohnten Zeitschiene« ermitteln und verkünden - also im Herbst dieses Jahres, damit bis Jahresende ein fertiger Haushalt 2024 zur Hand ist. Dafür hat Neumann nach eigenen Worten die Verwaltung umgebaut und einen eigenen Fachbereich für Finanzen geschaffen.

Mit den Kalkulationen für den aktuellen Haushalt kann die chronisch klamme Gemeinde laut Neumann recht gut leben. Aufwendungen von rund 18,8 Millionen stehen Erträge von 19,9 Millionen Euro gegenüber, sodass eine freie Spitze von 1,3 Millionen für Investitionen verbleibt. Diese summieren sich im Finanzhaushalt auf runde 7,7 Millionen Euro, davon knapp 1,8 Millionen mit neuen Krediten finanziert.

Getilgt werden sollen dem gegenüber Altschulden im Umfang von knapp 655.000 Euro. Die Gemeinde-Belegschaft von derzeit 70 Beschäftigten will die Bürgermeisterin um eine Stelle für Wirtschaftsförderung und Standortmarketing aufstocken, außerdem die Stundenzahl der hauptamtlichen Kraft in der Gemeindebücherei erhöhen. Kalkulierte Personalkosten dann: 4,67 Millionen Euro.

Die Agenda für neue Vorhaben ist in Neumanns Entwurf deutlich umfangreicher als in den vergangenen Jahren. Eine Million Euro sollen demnach für den verkehrstechnischen Umbau am Ostende in Richtung Kahl bereitstehen: Linksabbiegespuren zum neuen Ärztehaus und zum Oberwalstadion, ein Fußgänger-Überweg und ein neuer Radweg an der Josef-Berberich-Straße. Je eine weitere Million ist für die Erweiterung der Flüchtlingsunterbringung und für den Hochwasserschutz in der Exklave Naßmühle direkt bei Kahl vorgesehen.

Die Freiwillige Feuerwehr soll für 405.000 Euro ein neues Tanklöschfahrzeug und zudem Geld für Garagen bekommen, um derzeit außen geparkte Einsatzwagen unterzustellen. Dem Bevölkerungsschutz dienen ferner Posten für die Ausstattung eines Betreuungspunkts für bis zu 75 Menschen sowie 400.000 Euro für Notstromaggregate. 100.000 Euro soll die Erneuerung des Abenteuerspielplatzes an der TV-Halle kosten. 280.000 Euro sind für barrierefreie Bushaltestellen vorgesehen, bis 2026 noch einmal die gleiche Summe. Im gleichen Zeitraum soll mit 3,25 Millionen Euro die Kläranlage ertüchtigt werden.

Änderungen an Steuer- und Gebührensätzen sieht der Etat-Entwurf nicht vor.

Oliver Klemt

Hintergrund: Kritik an Bilanz 2014 Erheblich im Hintertreffen ist die Gemeinde Großkrotzenburg mit ihren Jahresabschlüssen. Dass mit FDP und SPD am Dienstag zwei Fraktionen der Gemeindevertretung der Verwaltungsspitze die formelle Entlastung für das Haushaltsjahr 2014 verweigerten, lag freilich nicht nur an dem enormen Nachholbedarf: FDP-Fraktionschef Daniel Protzmann störten unter anderem fehlende Unterschriften und Belege, die auch das Rechnungsprüfungsamt des Main-Kinzig-Kreises in seinem Prüfbericht moniert hatte, zudem außergewöhnlich hohe überplanmäßige Ausgaben, Mängel bei der Berechnung von Abschreibungen und nicht erfolgte Pflicht-Berichte ans Parlament. Die Gemeinde müsse ihre Hausaufgaben besser erledigen, schalt der SPD-Fraktionsvorsitzende Uwe Bretthauer: Von 2015 an lägen keine geprüften Jahresbilanzen mehr vor, die Abschlüsse ab 2018 seien noch nicht einmal beim Kreis eingereicht. Praktische Folgen haben die Stimmenthaltungen der beiden Fraktionen nicht, weil trotzdem eine Mehrheit für die Entlastung zustande kam. kko