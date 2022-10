Sanierung der Stadtmauer in Babenhausen angelaufen

Heimatgeschichte: Wie sich die Stadt einst einmauerte - Aktuelle Arbeiten kosten rund 100.000 Euro

Babenhausen 02.10.2022 - 15:15 Uhr 2 Min.

Im Babenhäuser Stadtkern sind entlang der Straße An der Stadtmauer die Sanierungsarbeiten am historischen Mauerwerk angelaufen. Die Stadt hat dafür rund 100.000 Euro bereitgestellt. Bei den Arbeiten ist auch Johann Patko von der beauftragten Firma Wolfholz aus Leonberg im Einsatz. Foto: Michael Prasch

Witterungseinflüsse haben Spuren hinterlassen. Da tun sich teils Risse auf, es bröckelt. Die Sanierungsarbeiten sind an der Straße An der Stadtmauer angelaufen. "Die Stadt hat vorerst Arbeiten für rund 100.000 Euro bei einer Spezialfirma aus Leonberg in Auftrag gegeben. Es ist noch mehr zu tun in den kommenden Jahren", erklärt der Leiter des Stadtbauamtes, Christian Heinemann. Das sei schon jetzt absehbar.

Die Erhaltung historischer stadtbildprägender Bausubstanz muss man sich in Babenhausen einiges kosten lassen. Als sich die Babenhäuser vor rund 700 Jahren einmauerten, waren die Zeiten wesentlich unruhiger und gesetzloser, wurde noch vielfach das Faustrecht angewendet. Damals wollte man sich vor Wegelagerern, Räubern und Strauchdieben schützen. Babenhausen tauchte als "Babenbingen" bereits 945 in einer Urkunde aus dem Dunkel der Geschichte auf, erhielt als Babenhausen um 1295 die Stadtrechte durch Adolf von Nassau. Damit verbunden waren das Markt- und Münzrecht. In Babenhausen entwickelten sich städtisches Leben und ein gewisser Wohlstand, der musste gesichert werden.

So wurde nicht nur das heute noch bestehende Schloss befestigt, sondern die gesamte damalige Stadt. Und das mit einer doppelten Ringmauer, die mit sieben Türmen verstärkt wurde. Zwei sind erhalten geblieben: der Bresch- und der Hexenturm. Zusätzlich waren die Mauern auf einer Länge von rund einem Kilometer einst noch mit Gräben gesichert. Als im Dreißigjährigen Krieg vor 400 Jahren dann aber Kriegsvolk mit Kanonen anrückte, boten die Stadtmauern nur noch begrenzten Schutz. Schwedische Soldaten drangen ein und besetzten die Stadt. Als dann ein kaiserliches Heer vor den Toren stand, halfen Einwohner bei der Verteidigung sogar an der Seite der Schweden mit. Bei einem Besatzungswechsel hätten sie nämlich noch mehr zu leiden gehabt.

Für den Mauerbau waren Bruchsteine aus der weiten Umgebung herangekarrt worden. Denn Babenhausen ist lediglich auf Sand und Kies gebaut. So wurde etwa Granitgestein aus der Gegend von Schlierbach besorgt, Sandstein aus Dreieichenhain, Basaltgestein aus der Gegend von Steinheim. Mit reichlich Kalk wurden der Mörtel angereichert und Steine aufeinandergeschichtet, wobei Wehrgänge mit Schießscharten eingefügt wurden.

Später war die Erhaltung der Stadtmauer und der sonstigen Befestigungen sehr aufwendig. Das geht aus Unterlagen hervor, in denen die Obrigkeit mit der Einleitung "Hochgebietender, hochgeneigter und hochgeehrter Herr" um Hilfe und Unterstützung angefleht wird, weil "höchstnötige Reparaturen" notwendig seien. Die Befestigungsanlagen befänden sich in einem miserablen Zustand. Vor allem nach dem Dreißigjährigen Krieg scheint die auch durch die Pest dezimierte Bevölkerung recht ermattet gewesen zu sein. Das belegen Aufzeichnungen aus der Zeit um 1692, 1711 und 1729, wo mangelnde Verteidigungsfähigkeit beklagt wird. Angreifer könnten die Befestigungen leicht überwinden. Es gebe Lücken, wird da schriftlich erwähnt.

An der Straße An der Stadtmauer, wo jetzt die Sanierungsarbeiten an den teilweise brüchig gewordenen Resten der historischen Stadtmauer angelaufen sind, liegt zur Reparatur auch frisches Bruchgestein bereit, werden Risse Fugen, das Mauerwerk verfestigt und stabilisiert. Da ist die einstige Stadtmauer auch nur an die drei Meter hoch, während sie an der südlichen Einfahrt bei der Platanenallee nahe der Bummelgass noch im Original bis zu etwa sieben Meter hoch aufragt, dort längst vorbildlich saniert. Auch beim Breschturm, wo ebenfalls eine Sanierung fällig wird, ist die Mauer noch an die sieben Meter hoch erhalten.

