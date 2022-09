Rundgang mit dem Wirtschaftsminister

Politik: Tarek Al-Wazir besucht in Seligenstadt Händler und Handwerker - Appell »Sparen mit Augenmaß«

Seligenstadt 11.09.2022 - 18:09 Uhr 2 Min.

Wie krisenfest ist Kunst? Mit Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir und HIHK-Präsidentin Kirsten Schoder-Steinmüller hoffen die Seligenstädter Galeristen Ursula und Georg Kattendieck auf einen panikfreien Winter. Foto: Karin Klemt

Seiner mitgebrachten Zuversicht stand jene der besuchten Händler und Handwerker kaum nach.

Mut zu machen ist Sinn und Ziel der Aktion »Heimat Shoppen«, die Hessens Industrie- und Handelskammern (HIHK) mit Al-Wazirs Ministerium im Rücken erstmals im vergangenen Frühherbst starteten.

Mehrere Tausend machen mit

Dieses Jahr sind nach Worten von HIHK-Präsidentin Kirsten Schoder-Steinmüller, die den Ressortchef bei seinem Besuch am Main begleitete, landesweit mehrere Tausend Einzelhändler, Gastwirte und Dienstleister in 126 Kommunen dabei. Ihre Botschaft, bei der Premiere noch ganz auf die Bewältigung der Corona-Folgen gerichtet, enthielt diesmal auch einen Wunsch: Möge die heraufbeschworene Furcht vor Inflation und Energiekrise nicht den gerade wieder anziehenden Konsum abwürgen.

Dass die Kunden ihre Barschaft weniger spontan für Luxus ausgeben, hat Katrin Lewerth nach eigenen Worten schon gemerkt. Während der Pandemie hat die Goldschmiedemeisterin, die ihr Atelier an der Aschaffenburger Straße in der Seligenstädter Altstadt betreibt, ihre Zeit vermehrt für eigene Entwürfe, die Arbeit in der Werkstatt und den Ausbau des Online-Vertriebs genutzt. Vom Lockdown eingeschränkt, hätten viele sogar mehr für Schmuck-Unikate übriggehabt, verriet sie dem Minister.

Dieses Jahr, so Lewerth, sehe sie dem Winter gefasst entgegen. Einstweilen seien Rohstoffe noch gut zu bekommen, und die Arbeit mit Hammer, Feile und Säge am historischen Arbeitstisch beanspruche nicht übermäßig Energie.

Dass Touristen wie Stammkunden beim Geldausgeben vorsichtiger werden, stellt auch Astrid Merger in Rechnung, die schräg gegenüber eine Boutique für nachhaltige Mode betreibt. Aktuelles Outfit aus fairem Handel oder in Europa produziert, aus nachwachsenden Rohstoffen und auf Kleiderbügeln aus Gras findet nach Überzeugung der aus Rumänien stammenden Designerin auch in schwierigen Zeiten Anklang. Mut macht Merger das Umfeld - die historische Stadt mit ihren vielen Vereinen und der inzwischen wieder blühenden Kultur. Unter Corona hat sie sich bei der IHK, Stadt und Gewerbeverein gut aufgehoben gefühlt. Nur der von oben verordnete Lockdown habe sie erschreckt: »Wer in einem sozialistischen Land aufgewachsen ist, muss da erst mal schlucken«.

Ganz andere Grenzerfahrungen haben Ursula und Georg Kattendieck gemacht: Trotz Verbots hätten in der Pandemie-Hochphase Kunden von jenseits des Mains, aus Bayern, vor ihrer Galerie an der Freihofstraße Schlange gestanden, erinnert sich die Galeristin. Vor allem um Rahmen-Arbeiten und Restaurierungen sei es diesen »Lockdown-Illegalen« gegangen - so wie anderen Kunden, die sich in der Tristesse vermehrt mit dem trauten Heim beschäftigt und die Werkstatt in Gang gehalten hätten.

Für die kommenden Monate hoffen die Kattendiecks nach eigenen Worten, dass ihre Kunst-Klientel nicht in Panik verfällt - ebenso wie der Wirtschaftsminister, der den Seligenstadt-Rundgang für einen eindringlichen Appell zum »Sparen mit Augenmaß« nutzte.

»Problemzonen«

Bürgermeister Daniell Bastian (FDP) hat in seiner Stadt schon Problemzonen ausgemacht - etwa in Gastronomie und Handwerk mit hohem Energiebedarf. Ohne Metzger und Bäcker, meint Al-Wazir, müssten Kampagnen wie Heimat Shoppen selbst in Seligenstadt ins Leere laufen.

OLIVER KLEMT