Rund eine Million Menschen bei Museumsuferfest in Frankfurt

Zahlreiche Konzerte, Theater und Tanz sowie Gastronomie

Frankfurt 28.08.2022 - 18:36 Uhr < 1 Min.

Bei bestem Wetter seien die Kunst- und Kulturangebote mit zahlreichen Konzerten, Theater und Tanz sowie Gastronomie ausgesprochen gut angenommen worden, sagte Ines Philipp, Sprecherin der Tourismus und Congress GmbH, der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Insgesamt standen mehr als 400 Einzelveranstaltungen auf dem Programm, 25 Museen öffneten seit Freitag ihre Türen für die Besucherinnen und Besucher und boten Führungen, Workshops und weitere Veranstaltungen an.

Als Eintrittsmarken dienten dabei Anstecknadeln, die für sieben Euro erhältlich waren und im Laufe des Wochenendes vergriffen gewesen seien, sagte Philipp. Offiziell eröffnet worden war das Museumsuferfest am Freitagabend, zum Abschluss am Sonntagabend stand das Musikfeuerwerk auf dem Programm. Die Frankfurter Polizei sprach am Sonntagnachmittag von einem friedlichen Verlauf des dreitägigen Festes. In den vergangenen beiden Jahren war das Museumsuferfest coronabedingt abgesagt worden.

dpa