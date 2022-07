Rund 1000 Besucher feiern mit dem SV Somborn

»Hessische-Nacht«: Batsch, Duo Ohrenschmaus und Rodgau Monotones locken viele Fans in die Solar-Arena

Freigericht 17.07.2022 - 12:35 Uhr 1 Min.

Die Rodgau Monotones waren am Samstag zu Gast in Somborn. Dort feierte der SV sein 113-jähriges Bestehen. Foto: Grünewald

Das Open-Air-Rockfestival sollte eigentlich Höhepunkt der Feier zum 110-jährigen Vereinsbestehen sein, erläuterte Vorsitzender Sascha Schröer. Wegen Corona sei das Ganze verschoben worden. Erstaunlicherweise sei sein Verein in der Pandemie-Zeit nicht in Lethargie verfallen, vielmehr sei die Mitgliederzahl in den vergangenen beiden Jahren von 300 auf derzeit 500 an- und zusammengewachsen.

Was die Mitglieder in den letzten Wochen bei der Vorbereitung des Rockfestivals geleistet haben, sei großartig, und hätte ihn zum stolzesten Vereinspräsidenten gemacht, ist Schröer voll des Lobes: Das sei gelebte Gemeinschaft. Alle Generationen hätten sich eingebracht, so beispielsweise 80-Jährige beim Aufbau und jugendliche Fußballer beim abendlichen Getränkeverkauf. Die Vereinsfamilie legte somit den Grundstein für das Gelingen des Open-Air-Festivals, das rund 1000 Besucher begeisterte.

Los ging es mit der Rockband Batsch - a tribute to Flatsch - wie sie sich selbst beschreiben und dann ging es weiter mit dem Duo Ohrenschmaus, Klaus Schmitt und Matthias Spahn aus Mühlheim, die ihrem Motto »Hessen-Party pur« vollauf gerecht wurden.

Die Luft flirrte aber nicht nur wegen der Sommerhitze, sondern hauptsächlich wegen des Auftritts der 1977 gegründeten und nach der hessischen Nachbarstadt benannten Kultband Rodgau Monotones. Deren Anhänger, gut erkenntlich an bedruckten Fan-T-Shirts, kamen sogar aus Oldenburg oder Nürnberg, wie Vorsitzender Schröer registriert hatte, und natürlich aus dem hessischen und bayerischen Umland. Sie begrüßten die begeisterten Besucher mit ihren bekannten Songs »Ei gude wie« und »Die Hesse komme«, rockten »Nutella is´ all« und passend zum Fußballverein »Haldemaldeballflach«.

Nicht nur der gastgebende SV Somborn und die Festival-Besucher waren mit der »Schwarz-Blauen-Hessischen-Nacht« zufrieden, sondern auch das Personal vom Johanniter-Impfbus, das im Rahmen der Aktion »Mein Pflaster« Corona-Schutzimpfungen durchgeführt hatte.

og