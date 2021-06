Ruhiger Saisonstart in Schaafheim

Freizeit: Nur wenige Besucher freuen sich im Freibad über neue Freiheiten - »Wir genießen es«

Noch nicht viel los war zum gestrigen Saisonstart im Schaafheimer Freibad.

Schwimmmeisterin Sandra Schick und ihr Kollege Frank Henkelmann können ziemlich entspannt in die neue Saison starten. Eine Saison, die weiter von Regeln der Seuchenhygiene geprägt ist. Aber Abstände müssen sie an ihrem Premierentag nicht kontrollieren. Die Besucher verlieren sich eher im Weit der großzügigen Liegewiese und im Schwimmerbecken mit seinen 25-Meter-Bahnen nähern sich gerade einmal zwei Fitness-Schwimmerinnen bedächtig ihrem 1000-Meter-Soll.

»Am ersten Tag der Saison ist es meistens ruhig«, weiß Schick inzwischen. Es braucht halt wohl eine gewisse Zeit, bis das neue Angebot das Bewusstsein der Menschen erreicht. Und es gibt ja auch immer noch seuchenhygienische Einschränkungen, erklärt die Schwimmmeisterin. Die sind allerdings in Schaafheim vergleichsweise liberal: Zwar ist der Badetag wie auch anderswo in Zeitfenster gegliedert, aber hier sind es nur zwei: Von 9.30 bis 14 Uhr und von 15 Uhr bis 19.30 Uhr kann geschwommen und geplanscht werden. Pro Zeitfenster werden in Schaafheim 500 Besucher zugelassen - mehr als in vielen anderen Bädern des Landkreises, »aber unsere große Liegewiese erlaubt auch dann noch die Einhaltung von Abstandsregeln. Zwischen den Zeitfenstern kommt dann jeden Badetag wie schon im vergangenen Jahr eine Reinigungsfirma und desinfiziert alle Gemeinschaftseinrichtungen«, erklärt Schick.

Strenger limitiert war im vergangenen Jahr die Zahl der Badenden in den Becken. Maximal 130 waren zugelassen, und das nur mit Armbändern. »Diese Regel ist jetzt weggefallen«, berichtet die Schwimmmeisterin und scheint ganz froh, nicht mehr nach der Legitimation Ausschau halten zu müssen. Inzwischen steht ja auch fest, dass der Aufenthalt im Wasser seuchenhygienisch unbedenklich ist, denn die üblichen Chlorbeigaben sind sehr wirksam gegen das Corona-Virus.

Karl aus Roßdorf hat da auch keine Bedenken. Entspannt schaut er zu, wie seine Gattin ihre Bahnen zieht. Sie sei froh, sich wieder auf diese Weise sportlich betätigen zu können, berichtet er. Und weil das heimische Bad in Roßdorf noch geschlossen ist, habe ein Ausflug nach Schaafheim geführt. »Wir sind zudem bekannt mit dem Frank, dem Mitarbeiter«, berichtet der 71-jährige Roßdörfer. »Wir haben uns am Chiemsee kennengelernt.« Er genießt die Sonne auf der Haut. »Das könnten wir natürlich auch im heimischen Garten haben, aber hier kommt noch die schöne Gelegenheit hinzu, zwischendurch mal ne Runde zu schwimmen.«

20 Meter weiter liegt ein Trio relativ dicht beieinander - ein Bild, das zu der Überlegung reizt, ob es eine Höchstzahl von Personen pro Badetuch gibt. Maske trägt keiner, ist auf der Wiese ja auch nicht Pflicht und würde irgendwie seltsam aussehen zum Bikini. Einen solchen trägt Dani aus Schaafheim, die zur »Pressesprechern« ausgedeutet wird. »Es fühlt sich sehr gut an«, sagt sie, »weil man ein bisschen Freiheit zurückhat. Das Wetter ist optimal, es ist sehr schön, wir genießen es.«

Kleus Holdfehr

Hintergrund: Regeln Um die Besucherströme zu lenken, werden Zeitkarten im Zweischichtbetrieb für jeweils 500 Personen angeboten. Die Karte für Erwachsene kostet 3,50 Euro und für Kinder und Jugendliche zwei Euro. Bereits letzte Saison wurde ein Online-Ticketsystem eingeführt, über https://www.printyourticket.de/Kuenstler/Freibad-Schaafheim-4149.html zu erreichen ist. Karten können auch im Schreibwarengeschäft Fleckenstein oder an der Tageskasse erworben werden - falls es freie Kapazitäten gibt. Dies kann unter Tel. 06073 7437316 erfragt werden. Maskenpflicht gilt im Eingangsbereich, in den Toilettenräumen, Umkleiden und auf der Kioskterrasse. hol