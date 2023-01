Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Rochus auf Eis

Immobilien: Investoren kapitulieren vor finanziellen Belastungen des Projekts in Dieburg - Magistrat lehnt Flüchtlingsunterkunft ab

Dieburg 12.01.2023 - 15:37 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Bis auf die Kapelle, die wegen ihrer Fenster unter Denkmalschutz steht, soll der gesamte Gebäudebestsand auf dem Gelände des Rochus-Krankenhauses in Dieburg abgerissen werden. Ob es tatsächlich dazu kommt, ist aber ob der aktuellen Entwicklungen fraglich.

Auf dem knapp einen Hektar großen Gelände des ehemaligen katholischen Krankenhauses in der Innenstadt wollte die F+R-Projektbau im südlichen Teil eine Reihe von »Sozialimmobilien« für Seniorenpflege, betreutes Wohnen, studentisches Wohnen und ein privates medizinisches Versorgungszentrum errichten, im nördlichen Teil insgesamt 49 Wohnungen in sechs mehrstöckigen Gebäuden.

Die Renditeerwartung an die Sozialimmobilien sei ohnehin nie besonders hoch gewesen, schilderte Früchtenicht den ökonomischen Hintergrund jetzt im Gespräch mit unserem Medienhaus. Außerdem seien Sonderbelastungen aus der Verpflichtung zu tragen, das gesamte Gelände vor Baubeginn archäologisch untersuchen zu lassen.

Folglich ist die Wohnbebauung im nördlichen Teil, die Veräußerung der Wohnungen als Eigentum, als die eigentliche »Cash-Cow«, die wesentliche Quelle der Rendite gesehen worden. Aber hier gelten inzwischen ganz andere Vorzeichen. Haus zitiert den Investor in einer Pressemitteilung: »Während vor wenigen Jahren noch mit Baukosten von rund 1500 Euro je Quadratmeter Wohnfläche gerechnet werden konnte, hätten sich diese mittlerweile nahezu verdoppelt. In Verbindung mit den seit dem Anfang des letzten Jahres etwa vervierfachten Kreditzinsen und weggefallenen Fördermöglichkeiten im Bereich des energieeffizienten Bauens führe dieser Umstand dazu, dass gegenwärtig eine Umsetzung der in der Stadtverordnetenversammlung vorgestellten und von dieser noch im Herbst beschlossenen Planung nicht darstellbar sei.«

Für unser Medienhaus machte Früchtenicht eine Modellrechnung auf: Gestiegene Baukosten, höhere Zinsen und der Wegfall energetischer Förderung führten dazu, dass Investoren für neu gebauten Wohnraum derzeit selbst bei geringer Renditeerwartung einen Mietzins von 25 Euro pro Quadratmeter fordern müssten. Das sei ein utopischer Wert, und er hoffe, dass der Preisdruck angesichts rückläufiger Baukonjunktur etwas nachlasse.

Bis dahin müsse aber ein Brückenschlag in die Zukunft versucht werden. Der Umbau des vorhandenen Gebäudebestands in eine Unterkunft für Geflüchtete sei zwar auch ein Millionenprojekt, aber dieser Wohnraum werde dringend gebraucht, und Mietverträge mit der öffentlichen Hand lieferten auch eine belastbare Kalkulationsgrundlage. Befeuert wird diese Idee durch Überlegungen des Landkreises Darmstadt-Dieburg, die von vielen Schulen und Vereinen genutzte, kreiseigene Schlossgartenhalle in eine Unterkunft für Geflüchtete umzuwandeln - wogegen sich in Dieburg eine breite Front des Widerstands formiert hat.

Aus den Beratungen des Magistrats zitiert Bürgermeister Frank Haus (parteilos): »Klar ist aufgrund des genannten Zeithorizonts, dass ein langwieriger Umbau des alten Krankenhauses keine Lösung für das Problem der Schlossgartenhalle darstellt.« Auch sei nicht sicher, dass der Brückenschlag mit der Flüchtlingsunterkunft tatsächlich nach fünf Jahren beendet sei. Und die seien schon zu lang für wichtige Projekte der sozialen Infrastruktur wie dem betreuten Seniorenwohnen, einer Pflegeeinrichtung für Senioren, sowie einem Angebot an Räumlichkeiten zur Ansiedlung von Arztpraxen.

Außerdem würde die Konzentration von bis zu 400 Geflüchteten an einem Ort bedeuten, »dass eine Integration - anders als noch in den Jahren 2015 und 2016 - in die Stadtgesellschaft praktisch nicht gelingen kann«.

Klaus Holdefehr

Hintergrund: Düstere Zukunftsaussichten? In einem ersten Gespräch mit unserem Medienhaus nach der Bekanntgabe des Entwicklungsstopps nannte Bürgermeister Frank Haus die Option, dass die Stadt Dieburg einen Teil der finanziellen Risiken übernimmt. Investor Früchtenicht zeigte Bereitschaft, diesen Gedanken weiter zu verfolgen. Haus schloss aber aus, dass die Stadt gänzlich die Position der privaten Investoren übernimmt. »Das Volumen wird auf 50 Millionen Euro geschätzt, das kann eine Stadt wie Dieburg nicht stemmen.« Von einer Nachverhandlung über den Kaufpreis, der bei fünf Millionen Euro plus liegen soll und noch nicht an die Stadt Darmstadt gezahlt werden musste, verspricht sich Früchtenicht nicht allzu viel: »Selbst wenn der Kaufpreis erlassen würde, wären das nur rund fünf Prozent des Gesamtvolumens.« Bleibt noch eine düstere Vision: Der Kaufvertrag hat eine Aufschubklausel, die besagt, dass er rückabgewickelt werden kann, wenn nicht bis zum 30. Juni 2024 Baurecht geschaffen worden ist. hol