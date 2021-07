Resolution gegen Bauroth einstimmig verabschiedet

Gemeindevertretung: Großkrotzenburger Bürgermeister und Fraktionen kommen sich nicht näher - Zweieinhalbstündige Diskussion

Als Tadelsvotum hätte der Speaker im Londoner Unterhaus den Vorgang zur Abstimmung gestellt. In Großkrotzenburg kam die geballte Attacke auf Bauroth als gemeinsamer Antrag aller Fraktionen zu einer sonst harmlosen Formalie daher. Was aus bislang nicht erledigten Aufgaben der vergangenen fünf Jahre werden soll, entscheidet das Ortsparlament routinemäßig nach jeder Wahl. Diesmal wiesen alle Fraktionen eine Liste mit knapp 60 noch offenen Beschlüssen als fehler- und lückenhaft zurück und schoben gesammelte Vorwürfe nach.

Schon vorab in den Medien erhoben, gemahnten die Anschuldigungen bisweilen an eine Anklageschrift. Bauroth, dessen angebliche urlaubsbedingte Abwesenheit sich als Falschmeldung entpuppte, wies unter wiederholten Zwischenrufen Einzelpunkte zurück, verbat sich Angriffe auf seine Verwaltung und erhob Gegenvorwürfe. Mehrfach bezichtigten sich die Streitenden wechselseitig der Lüge. Aloys Lenz (Die Initiative) konstatierte einen »Tiefpunkt der Kultur«, für den Bauroth verantwortlich sei. Er lasse sich von niemandem seinen Führungsstil diktieren, konterte dieser die Kritik an der Rathausarbeit.

Schwach blieb das Echo versöhnlicher Töne. So dankte Grünen-Sprecher Lucas Bäuml dem Rathauschef für seine ausführlichen Einlassungen. Wiederholt hatte sich Bauroth zuvor Passivität in Debatten, Mangel an Interesse und Initiative vorwerfen lassen müssen. Seinerseits gestand der Bürgermeister überlange Bearbeitungszeiten ein, die knappen Personal-Ressourcen und zuletzt Corona geschuldet seien. Nach dem Mord in der Asylbewerber-Unterkunft im Januar habe er, etwa mit der versuchten Verlegung von Bewohnern und der späten Weiterleitung eines offenen Briefs ans Parlament, auch Fehler gemacht.

Entschieden bestritt der Rathauschef Bäumls Vorwurf mangelnder Empathie im Umgang mit den verunsicherten Flüchtlingen. Beschuldigungen wegen angeblicher Korruption und Gewaltdrohungen der beiden kommunalen Betreuer untersuche nicht er, sondern die Staatsanwaltschaft. Die kritisierten Bereitschaftszulagen für die beiden Mitarbeiter des Ordnungsamtes seien rechtens, ebenso seine Berufung eines kommissarischen Leiters für den Fachbereich: »Funktionszuweisungen«, wenn auch nicht Stellenbesetzungen, könne er als Chef selbstständig vornehmen.

Nicht gelten ließ Bauroth die Kritik von Uwe Bretthauer (SPD) an seiner Haushaltsführung. Über nicht verbrauchte Mittel aus Vorjahren sei das Parlament vor Beschluss womöglich vermeidbarer Steuererhöhungen durch Berichte informiert gewesen, nie hätten er oder der Gemeindevorstand vorsätzlich falsche Zahlen genannt. Die Entwicklung der Neuen Mitte, von FDP und Krotzebojer Grünen angemahnt, setze Entscheidungen über das Bürgerhaus und Investorenvorschläge voraus, die nicht er treffen könne: »Auch die Gemeindevertretung hat ihre Aufgaben.« Bretthauer diagnostizierte ein »kaum zu überbietendes Kommunikationsproblem«.

Das Parlament sei arbeitsfähig und habe das mit zahlreichen Initiativen auch gezeigt, betonte CDU-Fraktionschef Max Schad. Bei der Wahl im März habe der Frust der Wähler dennoch die Parteien getroffen. »Das schadet der Demokratie«, so Schad, »dieser Ort ist momentan unter Wert aufgestellt.« Vom Bürgermeister, der sich am 6. März kommenden Jahres dem Wähler stellen muss, erwarte er »kritische Selbstreflexion«.

