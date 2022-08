Rennstrecken-Beregnung offenbar legitim

Trockenheit: Motorsportclub Wartturm nutzt eigenen Brunnen auf Vereinsgelände am Schaafheimer Ortsrand

Schaafheim 15.08.2022 - 17:56 Uhr 1 Min.

Während die Bürger Wasser sparen sollen, bewässert der Motorsportclub seine Cross-Strecke in Schaafheim, um Staubentwicklung zu vermeiden. Das gefällt zwar nicht jedem, doch der Verein hält sich an alle Regeln.

Kommunen warnen vor hoher Waldbrandgefahr und appellieren an die Bürger, achtsam mit der Ressource Wasser umzugehen. Da überrascht es kaum, dass es Bürgern auffällt, wenn Sportplätze großflächig bewässert werden. Auch das Gelände des Motorsportclubs Wartturm am Ortsrand von Schaafheim, direkt neben der Kartbahn, ist im Prinzip ein Sportplatz. Dort beobachtete eine Spaziergängerin, wie die Rennstrecke Odenwaldring mit Wasser besprengt wurde. Beim Anblick des künstlichen Regens, der auf die Motorsportstrecke fiel, während rundherum Natur und Landwirtschaft leiden, tauchten schnell Fragen auf.

Woher stammt das Wasser? Ist die Beregnung bei der gegenwärtigen Dürre erlaubt? Und warum wird die Strecke überhaupt bewässert? Silvio Kranz, sportlicher Leiter und Mitglied des Vereinsvorstands, nennt zwei Gründe. »Ohne Bewässerung könnte die Strecke nicht mehr sicher befahren werden. Die Staubentwicklung wäre so stark, dass die Sicht der Fahrer beeinträchtigt wäre. Kommt Wind dazu, könnte der Staub die Menschen in Ringheim oder im Schaafheimer Neubaugebiet belästigen«, erklärt Kranz.

Wegen der großen Hitze seien vergleichsweise wenige Fahrer auf der gut 1000 Meter langen Cross-Strecke, die Staubentwicklung daher nicht allzu stark. »Deshalb müssen wir nur ein- bis zweimal am Tag die Bewässerungsanlage anstellen.«

Das Wasser komme aus einem Brunnen auf dem Vereinsgelände und befinde sich im Eigentum des Clubs. Das Wasser für die Beregnung werde aus dem Brunnen entnommen und in einen 50.000-Liter-Tank gepumpt. Etwa 30.000 Liter oder 30 Kubikmeter Wasser würden an einem Fahrtag gebraucht. In einer sehr langen Trockenphase wie in diesem Jahr können 1000 Kubikmeter und mehr zusammenkommen. Das ist zwar viel, doch der Verein bewegt sich damit in einem Rahmen, in dem keine Erlaubnispflicht erforderlich ist.

Brunnenbohrungen oder Grundwasserentnahmen müssten zwar angegeben werden. Bis zu 3600 Kubikmeter Wasser dürfe man aber pro Jahr erlaubnisfrei aus privaten Brunnen holen, erklärt die Kreis-Pressestelle auf Anfrage dieses Medienhauses. Voraussetzung sei, dass es für den Wasserhaushalt keine signifikanten Nachteile gebe. Die Allgemeinverfügung greife hier nicht. Sie bezieht sich nur auf oberirdische Gewässer wie Bäche und Seen. Auch der Einbau von Wasseruhren werde nicht gefordert.

Die Schaafheimer Motorsportler haben trotzdem eine Wasseruhr installiert, die regelmäßig abgelesen werde. Sollte sich der Verbrauch dem kritischen Limit nähern, werde die Strecke geschlossen, sagt Silvio Kranz.

Melanie Schweinfurth