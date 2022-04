René Kirch jetzt mit Eid und Amtskette

Amtseinführung: Groß-Umstadt hat einen neuen Bürgermeister - Nachfolger von Joachim Ruppert vereidigt - 170 geladene Gäste bei Festakt in der Stadthalle

Groß-Umstadt 25.04.2022 - 14:13 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Mit ein wenig hoheitlichem Pomp wurde jetzt in Groß-Umstadt das Ergebnis einer demokratischen Wahl besiegelt: Weinkönigin Michelle I. legte Bürgermeister René Kirch die Amtskette an. Hinten links: der in der Stichwahl unterlegene Matthias Kreh.

Binnen weniger Monate musste nach den gesetzlichen Bestimmungen ein Wahltermin anberaumt werden. Am 20. März traten vier Bewerber an: Matthias Kreh (SPD), der in der Zwischenzeit als Erster Stadtrat die Geschäfte im Rathaus kommissarisch zu führen hatte; Robert Ahrnt von den Grünen als unabhängiger Kandidat, aber mit örtlicher Unterstützung von Grünen und BVG; Francisco Correia da Silva, der in der vergangenen Wahlperiode für die Grünen in der Stadtverordnetenversammlung saß, inzwischen aber ausgetreten ist und ebenfalls als Unabhängiger angetreten ist; schließlich René Kirch, der erst 2018 mit Familie nach Groß-Umstadt gezogen ist und dort schnell zum Vorsitzenden der CDU wurde, dieses Amt aber für die Zeit des Wahlkampfs ruhen ließ und nun abgegeben hat. Dass der 37-jährige Verwaltungsfachwirt auf der Odenwälder Weininsel mit ihrer sozialdemokratisch dominierten politischen Kultur eine reale Chance haben würde, zeigte sich zur Überraschung Vieler bereits im ersten Durchgang, in dem er sich mit 41,5 Prozent bereits recht deutlich vor Kreh und dessen 35 Prozent platzieren konnte. Eine noch größere Überraschung war das Ergebnis der Stichwahl, in der Kreh sogar noch einen Zehntelpunkt Federn lassen musste und Kirch es fast auf zwei Drittel der Stimmen brachte.

So war es gewiss keine leichte Aufgabe für den Verlierer, als Erster Stadtrat in der Stadtverordnetenversammlung zur Amtseinführung des »Neuen« seinen amtlichen Verpflichtungen nachzukommen, und dies mit Haltung, Würde und Respekt - eine Leistung, die an diesem Abend in einem Handschlag gipfelte und mit Applaus gewürdigt wurde.

Mit einem Dank an alle vier Kandidaten, besonders an Matthias Kreh für die kommissarische Führung der Amtsgeschäfte im Rathaus, leitete Stadtverordneten-Vorsteher Heiko Handschuh den offiziellen Teil des Abends ein. Und er gab dem zu diesem Zeitpunkt Noch-nicht-Bürgermeister gleich den Hinweis mit auf den Weg, dass er mit einer »sehr selbstbewussten« Stadtverordnetenversammlung zu tun bekomme, an der schon manches Ansinnen des Magistrats gescheitert sei. Gelegentlich werde dort der Ton auch etwas rauer, aber in Grundsatz bleibe die Diskussion immer sachlich.

Grußworte der Fraktionsvorsitzenden schlossen sich an. Für die SPD machte Marvin Donig keinen Hehl darauf, dass er sich ein anderes Wahlergebnis gewünscht hätte, bot aber eine vertrauensvolle und faire Zusammenarbeit an. Für die CDU freute sich Jochen Ohl darüber, dass nun ein gelernter Verwaltungsfachwirt an der Spitze der Groß-Umstädter Verwaltung steht, der bisher an der Spitze einer 200 Mitarbeitende starken Behörde die Immobilien der Stadt Darmstadt verwaltet hat. Für die Grünen freute sich Annette Huber über ihren ersten Auftritt vor so großem Publikum und überreichte Kirch als Sinnbild für Klimaschutz und Energiewende ein Windrad im Blumentopf. Ulrich Bock bilanzierte für die BVG, dass diese mit der Wahl Kirchs »ihr Ziel erreicht« habe und bot »ergebnisorientierte Zusammenarbeit« an. Margarete Sauer spiele ein rhetorisches Spiel mit den Buchstaben FDP und hob damit augenzwinkernd »die vielleicht sogar zu ausgeprägte Durchsetzungsfähigkeit« Kirchs hervor.

Nach Ernennung, Vereidigung (mit religiöser Formel) und Verpflichtung knüpfte der neue Groß-Umstädter Bürgermeister an den zentralen Begriff seines Wahlkampfs an: »Gemeinsam« mit allen gesellschaftlichen Kräften - und zur Not vielleicht auch mal gegen die CDU, deren Mitglied er sei du auch bleiben werde - wolle er sich den aktuellen und Zukunftsaufgaben Groß-Umstadts widmen. Stichworte: Kinderbetreuung, »wo 200 Namen auf der Warteliste stehen«; lebendige Innenstadt; Sportstätten und Schwimmbad; Klimaschutz - und städtische Haushalte mit Konsolidierungsbedarf.

Kleus Holdefehr