Rekordstrecke bei erlegten Wildschweinen

Tiere: Wildschäden in Kreis Darmstadt-Dieburg von mehr als 50.000 Euro - Besonders hoher Abschuss in Dieburger Region

Darmstadt-Dieburg 07.04.2022 - 16:59 Uhr 2 Min.

Im Landkreis wurden im vergangenen Jagdjahr mehr als 3000 Wildschweine erlegt - eine Rekordzahl. In Dieburg wird das Freizeitgelände am Wald gerne heimgesucht, wagen sich die nächtlichen Wühler bis an den Stadtrand heran.

Die von erfahrenen weiblichen Tieren, den Bachen, geführten Rotten fallen über landwirtschaftliche Kulturen her, suchen Freizeitgelände auf, wie etwa das Dieburger Spießfeld, und wagen sich im Dieburger Westen vom Wald her bis an die Wohngebiete am Stadtrand heran. Erst vor einigen Jahren gab es da große Aufregung, als ein Wildschwein einen Spielplatz als Kinderstube gewählt hatte. Da Muttertiere sehr aggressiv reagieren, wagte sich niemand heran. Die Bache zog eines Nachts mit ihrem Nachwuchs von selbst ab.

Die von Wald bedeckte Zone zwischen Dieburg und Messel scheint ohnehin ein Brenn- und Sammelpunkt für die Schwarzkittel zu sein. Allein 1690 Tiere von der über 3000 Tieren liegenden Wildschwein-Strecke wurden allein in diesem Bereich erlegt.

In die Gesamtzahl 3016 einbezogen ist dabei auch das Fallwild. Das belief sich auf 250 Wildschweine, also Tiere, die zum Beispiel durch den Straßenverkehr getötet wurden.

Eine ähnlich hohe Wildschwein-Strecke wie im vergangenen Jagdjahr war nach Angaben des Kreisjagdberaters lediglich vor rund fünf Jahren mit einer Wildschwein-Strecke von 3009 Tieren erreicht worden. Ansonsten liegt im Kreisgebiet die Zahl der erlegten Wildschweine normalerweise etwa zwischen 1400 und 1700 Tiere.

Nach so genannten Mastjahren steigt die Population der Sauen enorm an. Dann muss eingegriffen werden, um die Schäden in Grenzen zu halten. Natürliche Feinde haben die Wildschweine in unserer Kulturlandschaft mit Landwirtschaft und ziemlich dichter Besiedlung längst nicht mehr. Es sind keine Bären und Wolfsrudel hinter den Wildschweinen her. Da müssen die Jäger regulierend eingreifen, auch wenn sie verschiedentlich deswegen angefeindet werden.

Von Mastjahren sprechen die Jäger, wenn in einem Jahr in den Wäldern viele Eicheln und Bucheckern auf den Waldboden fallen, die ein Leckerbissen für die Wildschweine sind. Und sich so richtig »sauwohl« fühlen und mehr Ferkel großziehen können. »So ein Jahr war 2021«, erläutert Kreisjagdberater Erich Mehring. Es ist also zu erwarten, dass auch in diesem Jahr wieder viele Ferkel geworfen werden.

Wildschweine sind sehr intelligente Wildtiere und deshalb ist die Jagd auf sie eine Herausforderung, zumal das Schwarzwild nachtaktiv ist. Also in der Nacht auf Futtersuche geht. Wer als Jäger Erfolg haben will, muss viel Geduld haben, sich so manche Nacht um die Ohren schlagen. »Das kann schon mal bis zu vier Stunden Warten auf dem Ansitz dauern«, bemerkt Erich Mehring, der aus Erfahrung spricht.

Bis vor Ausbruch der Corona-Pandemie hatten die Jäger zur Verhinderung einer Wildschweinplage auch immer wieder sogenannte Drückjagden organisiert. Dann bringen Jäger mit Hundeführern und Treibern mit hohem Personalaufwand auf großer Fläche die Wildschweine in Bewegung und vor die Flinte. Aber während der beiden letzten Corona-Jahre war das kaum möglich. So gibt es trotz der Rekordstrecke bei den Wildschweinen im vergangenen Jahr immer noch viel Schwarzwild im Landkreis.

Das Jagdjahr deckt sich nicht mit dem normalen Jahr. Es erstreckt sich jeweils vom 1. April bis zum 31. März des Folgejahres.

