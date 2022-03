Regierungserklärung zum Ukraine-Krieg im hessischen Landtag

Thema im März-Plenum am Dienstag

Landeschef Volker Bouffier vergangene Woche bei einer Sitzung im hessischen Landtag.

Mit dem Krieg in der Ukraine wird sich der hessische Landtag in seinem März-Plenum befassen. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) will am Dienstag in Wiesbaden eine Regierungserklärung mit dem Titel «Zurück zu Frieden, Freiheit und Demokratie. Solidarität mit der Ukraine» halten. Hessen hat nach dem russischen Angriff die Zahl der Notunterkünfte für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine deutlich ausgebaut. Die Schulen im Land sind auf die Aufnahme von Kindern und Jugendlichen aus den Krisenregionen vorbereitet.

In den Debatten während der dreitätigen Plenarwoche werden auch die künftigen Maßnahmen in Hessen zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus ein emotionales Thema sein. Die schwarz-grüne Landesregierung hat nach den Änderungen des Infektionsschutzgesetzes die Corona-Verordnung des Landes für eine Übergangsfrist bis zum 2. April verlängert. Welche Regeln danach für den Schutz der Bevölkerung gelten werden, ist noch offen.

In dritter Lesung abstimmen müssen die Parlamentarier über den Neuzuschnitt einiger Wahlkreise in Hessen. Hintergrund ist, dass die Bevölkerungszahl in drei Landtagswahlkreisen um mehr als 25 Prozent von der durchschnittlichen Bevölkerungszahl der Wahlkreise abweicht. Die regionale Zuordnung der 55 hessischen Landtagswahlkreise und der direkt gewählten Abgeordneten soll erhalten bleiben.

Die CDU-Fraktion hat als ihren Schwerpunkt der Landtagssitzung die «Deutschland-Rente» auf die Tagesordnung gesetzt. Das Konzept zur privaten Altersvorsorge sieht vor, dass Geld in einem kollektiven Fonds gesammelt und breit gestreut angelegt wird. Der Vorschlag für eine «Deutschland-Rente» als zusätzlichen Baustein für die Altersvorsorge war von der hessischen Landesregierung bereits vor einigen Jahren vorgebracht worden.

Die Grünen-Fraktion will über den Klimawandel und dabei vor allem über die Sicherung der Lebensgrundlage Wasser sprechen. Die Kommunen müssten bei der rationellen Verwendung der Ressource Wasser mit Konzepten unterstützt und gefördert werden. Dabei sollte es bei der Wasserversorgung im Land auch um Alternativen zur Grundwasserentnahmen in den Hauptversorgungsgebieten wie dem hessischen Ried und dem Vogelsberg gehen.

Die SPD will sich im Landtag dafür einsetzen, dass der Rechtsanspruch auf ganztägige Bildung und Betreuung für Grundschulkinder zügig überall in Hessen realisiert wird. Nach Einschätzung der Oppositionsfraktion müsste das Angebot an Ganztagsplätzen für Grundschulkinder im Land deutlich steigen. Um das umzusetzen, sollten die finanziellen und personellen Mittel stark angehoben werden.

Die AfD-Fraktion will sich für einen Gedenkort für die Opfer sexueller Gewalt in der Odenwaldschule einsetzen. Dieser Gedenkort sollte die bereits existierenden Mahnmale angemessen integrieren. Vor mehr als zehn Jahren kam der jahrelange systematische sexuelle Missbrauch von Schülern in der inzwischen geschlossenen Schule in Heppenheim ans Licht.

Die FDP-Fraktion will über die Folgen des Ukraine-Kriegs für die Nahrungsmittelproduktion in Hessen debattieren. Die Ukraine gilt als Kornkammer Europas. Diese Ernte drohe nun auszufallen. Als Konsequenz fordern die Liberalen, die geplante Ausweitung des Anteils der ökologisch bewirtschafteten Fläche im Land neu zu evaluieren. Die bestehende Pflicht zur Reduzierung der Stickstoffdüngung unterhalb des festgestellten Pflanzenbedarfs sollte ausgesetzt werden.

Die Linksfraktion mahnt wegen der massiv steigenden Energie- und Lebenshaltungskosten Sofortmaßnahmen gegen Energiearmut und Stromsperren an. Vor allem Haushalte mit niedrigen bis mittleren Einkommen in Hessen seien davon hart getroffen. Die Regierung sollte mittels der Landeskartellbehörde die gestiegenen Tarife in der hessischen Grundversorgung mit Strom, Gas und Kraftstoffen einem Preisprüfungsverfahren unterziehen.

Bernd Glebe, dpa