Angela Dorn (Bündnis 90/Die Grünen), Kunstministerin von Hessen, hält im hessischen Landtag eine Regierungserklärung zum Thema "Masterplan Kultur". (zu dpa "Regierungserklärung von Kunstministerin Dorn im Landtag") Foto: Silas Stein/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Mit einer Regierungserklärung von Kunstministerin Angela Dorn (Grüne) startet der hessische Landtag seine dreitägige Plenarwoche. Die Ministerin wird an diesem Dienstag in Wiesbaden zum Thema «Masterplan Kultur: Perspektive für eine Kulturpolitik für alle» im Parlament sprechen. Dabei geht es um die strategische Ausrichtung der hessischen Kulturpolitik für die nächsten Jahre.

Am zweiten Tag der Landtagswoche stehen die Topthemen von Grünen, SPD und CDU auf der Tagesordnung. Die Grünen-Regierungsfraktion will über den Krieg in der Ukraine und die Hilfsprogramme von Bund und Land in der daraus folgenden Energiekrise diskutieren. Die hessische Landesregierung hatte dafür unter anderem ein milliardenschweres Hilfspaket geschnürt.

Die SPD als größte Oppositionsfraktion macht sich für die Förderung von Mitarbeiterwohnungen zur Entlastung des angespannten Wohnungsmarktes gerade im Rhein-Main-Gebiet stark. Besonders in der Gastronomie, dem Einzelhandel, der Pflege und der Kinderbetreuung mit vergleichsweise niedrigen Löhnen werde es immer schwieriger, Personal zu finden. Die «Förderrichtlinie Mitarbeiterwohnen» sollte sich daher in erster Linie an diese Zielgruppe richten.

Die CDU-Regierungsfraktion will über die Situation an den hessischen Schulen sprechen. «Individuelle Förderung und Qualität im Fokus – hessische Schulen fördern und fordern jede Schülerin und jeden Schüler», heißt der Tagesordnungspunkt der Christdemokraten. Da die Opposition die Schulpolitik von Schwarz-Grün anhaltend kritisiert, ist eine sehr emotionale und gegensätzliche Debatte zu erwarten.

Die Linksfraktion hat den Landessozialbericht am Donnerstag auf die Tagesordnung gesetzt. Nach dem Bericht steigt das Armutsrisiko in Hessen weiter. Die Linke kritisiert, die bisherigen Maßnahmen der Landesregierung gegen diese Entwicklung seien unzureichend. Es müsse etwa mehr für die Bekämpfung von Obdach- und Wohnungslosigkeit getan und die Kinderarmut tatsächlich bekämpft werden. Zudem sollten die Kinder- und Jugendhilfe sowie Angebote für Familien gestärkt werden.

Die AfD-Fraktion will die Privatisierung der hessischen Staatsweingüter erreichen. Ein von der Landesregierung unabhängiger Gutachter solle ein Wertgutachten über diese für einen möglichen Verkauf einholen, sieht ein Tagesordnungspunkt der Oppositionsfraktion für Donnerstag vor. Die angestrebte Privatisierung sollte nach den Vorstellungen der AfD möglichst bis Ende 2025 abgeschlossen sein.

Die FDP-Fraktion will am letzten Tag der Landtagswoche über die Fusionsforschung debattieren. Die Liberalen sehen darin eine Chance für eine klimafreundliche und wirtschaftliche Energieversorgung. Die Landesregierung sollte der Erforschung und Entwicklung von Fusionstechnologien höchste Priorität einräumen und eine Strategie zur Förderung in Hessen vorlegen.

Der hessische Landtag wird sich während der dreitägigen Plenarwoche unter anderem auch mit der Beamtenbesoldung, der Unterbringung von Geflüchteten und Asylsuchenden im Land sowie dem hessischen Krebsregister befassen.

