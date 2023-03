Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Reformgegner demonstrieren vor Synodalversammlung in Frankfurt

Katholische Kirche: Kleine Gruppe von Protestierenden fordert Rücktritt von Georg Bätzing

Frankfurt 11.03.2023 - 16:22 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

11.03.2023, Hessen, Frankfurt/Main: Reformgegner demonstrieren zum Abschluss der fünften Synodalversammlung zur Erneuerung der katholischen Kirche vor dem Veranstaltungsgebäude gegen die Beschlüsse. Unter dem Motto «Nein zu Häresie und Schisma» forderte eine kleine Gruppe von Protestierenden einen Rücktritt von G. Bätzing, dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz. Ein Priester mit Birett, einer heute nicht mehr üblichen Kopfbedeckung katholischer Geistlicher, betete vor einer Marienstatue, während auf Transparenten eine Abkehr von Erneuerungsprozessen gefordert wurde. (zu dpa "Reformgegner demonstrieren vor Synodalversammlung") Foto: Eva Krafczyk/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Reformgegner haben am Samstag zum Abschluss der Synodalversammlung zur Erneuerung der katholischen Kirche vor dem Veranstaltungsgebäude in Frankfurt gegen die Beschlüsse demonstriert. Unter dem Motto «Nein zu Häresie und Schisma» forderte eine kleine Gruppe von Protestierenden einen Rücktritt von Georg Bätzing, dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz. Ein Priester mit Birett, einer heute nicht mehr üblichen Kopfbedeckung katholischer Geistlicher, betete vor einer Marienstatue, während auf Transparenten eine Abkehr von Erneuerungsprozessen gefordert wurde.

Zuvor hatten in den vergangenen Tagen Mitglieder von Reformgruppen von den Mitgliedern des Synodalen Wegs Mut zu richtungsweisenden Entscheidungen gefordert. Bätzing bezeichnete in der Abschlusspressekonferenz Vorwürfe, der Synodale Weg führe zu einer Spaltung oder gar einer Nationalkirche, einmal mehr als absurd.

Seit Donnerstag hatten die Synodalen unter anderem über Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Paare und eine Stärkung von Frauen in der Kirche beraten und abgestimmt. Der Reformprozess war unter dem Eindruck des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche eingeleitet worden, der das Vertrauen vieler Gläubigen in ihre Kirche schwer erschüttert hatte.