Rebhühner drohen auszusterben - Blühflächen sollen Schutz bieten

Population zurückgegangen

Rosenthal/Wetzlar/Bad Nauheim 01.08.2022 - 14:19 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ein Rebhuhn sitzt in einem Gehege des Zoologischen Gartens Wilhelma. Der Bestand an Rebhühnern in Deutschland hat sich laut einer Erfassung des Deutschen Jagdverbands (DJV) etwas stabilisiert.

Rebhühner sind rar und scheu. Sie vor die Kamera zu bekommen, ist schwierig. Deshalb hat Andrea Imhäuser, Expertin für die Brutvögel beim Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen, vorsorglich eine Filzattrappe fürs Foto mitgebracht. «Es gibt immer weniger Rebhühner. Der Bestand hat massiv nachgelassen», beklagt sie, während sie am Rande eines eigens für die Tiere angelegten Blühackers im nordhessischen Rosenthal steht.

Die Landwirte Dirk Golde und Wilfried Happel aus der Stadt im Landkreis Waldeck-Frankenberg wollen etwas dagegen tun. «Wir leben schließlich von und mit der Natur», sagt Happel. Gemeinsam mit einem weiteren Landwirt haben die beiden insgesamt knapp vier Hektar Blühflächen für die bedrohten Tiere angelegt. Dazu haben sie sich für fünf Jahre verpflichtet. Beraten werden sie dabei von Imhäuser. Für den damit einhergehenden Ernteverlust und Aufwand erhalten die Landwirte einen finanziellen Ausgleich aus Landesmitteln.

«Die Rebhuhn-Population ist ein Indikator dafür, wie es um den Lebensraum in der Feldflur bestellt ist», erläutert Imhäuser. Auf Goldes und Happels Rebhuhnblühflächen, auf denen etwa Malve, Buchweizen und Leinen wachsen, finden die Tiere auf kleinem Raum, was ihr Herz begehrt: «Nahrung, Bruthabitat, Sicherheit und Deckung».

Erfolg in Rebhuhnschutz-Projekten

Außer in Rosenthal gibt es im Landkreis Waldeck-Frankenberg weitere Rebhuhnschutz-Projekte in Bad Wildungen und Vöhl. Zwei weitere befinden sich laut Imhäuser in Vorbereitung. Bei den bestehenden Projekten seien schon Erfolge erzielt worden: «Die Rebhühner haben sich dort schon gut vermehrt.» Landwirt Golde sagt: «Ein positiver Nebeneffekt ist auch, dass die Flächen gut für die Insekten und somit für die Natur sind. Das ist eine Win-Win-Situation.»

Dem Ornithologe Bernd Petri vom Naturschutzbund (Nabu) Hessen zufolge gibt es aktuell schätzungsweise nur noch rund 4000 Rebhuhn-Reviere in Hessen. «Das ist wenig für das gesamte Bundesland.» Die Situation der Rebhühner habe sich in den vergangenen Jahren nicht verbessert, sondern eher verschlechtert. «Die Tiere drohen, vor unseren Augen auszusterben», warnt der Naturschützer. Europaweit sei der Bestand in den vergangenen Jahren um 90 Prozent zurückgegangen.

Deutschlandweit sieht der Deutsche Jagdverband (DJV) allerdings eine leichte Erholung. Erst Ende Juni hatte er erklärt, der bundesweite Bestand habe sich etwas stabilisiert. Laut einer Erfassung des DJV gab es im Frühjahr 2021 demnach ein Rebhuhnpaar je drei Quadratkilometer Offenlandschaft. Das sei etwas mehr als bei der vorangegangenen Erhebung im Jahr 2019. Ein Tiefpunkt war dem DJV zufolge 2017 erreicht worden: Damals hätten nur etwa ein Viertel der teilnehmenden Reviere Rebhuhn-Vorkommen gemeldet. Im Frühjahr 2021 habe der Anteil bei einem Drittel gelegen.

In Agrarlandschaften weit verbreitet

Laut dem Jagdverband fehlt den Bodenbrütern durch eine intensivere Flächennutzung in der Landwirtschaft vegetationsreicher Lebensraum wie Brachen, Feldränder und Gräben. In Südhessen werde das Problem zum Teil noch durch folierte Spargel- und Erdbeerfelder verstärkt, erläutert Nabu-Experte Petri. «Rebhühner lieben es, im Sand zu scharren und zu baden. Aber sie kommen gar nicht mehr an den Sand ran», erklärt er. Außerdem fehle es ihnen an Nahrung. «Die Küken ernähren sich in den ersten Lebensmonaten fast ausschließlich von Insekten. Die Altvögel brauchen pflanzliche Nahrung wie grüne Pflanzenteile, Getreidekörner und die Samen von Wildkräutern.»

Um das Überleben der Rebhühner zu sichern, sind laut Petri sieben Prozent der Agrarlandschaft als strukturreiche Blühflächen ideal. Er fordert, die Landwirte in ihren Bemühungen stärker zu unterstützen. «Es braucht Geld, damit der Landwirt, der Blühflächen herstellt, adäquat bezahlt wird.»

Neben den Bauern bemühen sich auch die Jäger um die Tiere. In Hessen sei das Rebhuhn vor allem in den Agrarlandschaften noch relativ weit verbreitet, sagt Markus Stifter vom Landesjagdverband Hessen. «Die Besätze sind dabei aber sehr unterschiedlich und hängen nicht nur von der Landschaftsstruktur, sondern auch sehr oft auch von den lokalen Bemühungen der Jägerschaft, der Landwirtschaft oder des behördlichen Naturschutzes ab.»

Gute Rebhuhnbestände in Landesprogrammen

«Dort, wo zum Beispiel die Landesprogramme wie die Feldflurprojekte sich mit hohem finanziellem Einsatz um Verbesserungen der Lebensräume bemühen, sind sehr gute Entwicklungen der örtlichen Rebhuhn-Populationen zu beobachten», erläutert Stifter. Das sei etwa in Bad Zwesten, im Kreis Groß-Gerau, in Gießen-Süd und Wiesbaden-Ost der Fall.

Sehr gute Besätze seien aber auch dort zu verzeichnen, wo sich die Jägerinnen und Jäger bei der Hege ehrenamtlich um das Rebhuhn und andere Offenlandarten wie Feldlerchen und Kiebitze bemühten. In der Wetterau etwa hätten durch Lebensraumverbesserung, Futternothilfe und Raubwildbejagung einige Reviere sogar wieder Spitzenbesätze im Herbst von 40 bis 50 Rebhühnern auf 100 Hektar erreicht.

«Die ehrenamtliche und meist aus eigenen finanziellen Mitteln geleistete Hege der Jägerinnen und Jäger ist gerade für den Erhalt des Rebhuhns besonders wichtig», betont Stifter. Die Fokussierung auf einzelne, vom Land finanzierte Schutzprojekte sei nicht zielführend. «Zum Erhalt einer gesunden zukunftsfähigen Population ist der Schutz auf der gesamten Fläche unabdingbar, und hier spielen die Leistungen der Jägerinnen und Jäger sowie Landwirtinnen und Landwirte eine besondere Rolle», betont Stifter.

dpa