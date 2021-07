Raser flieht vor Polizei und verletzt 67-Jährigen schwer

Polizei Frankfurt

Frankfurt 21.07.2021 - 15:53 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

ARCHIV - 24.08.2017, Bayern, Nürnberg: Ein Polizist präsentiert am 24.08.2017 in Nürnberg (Bayern) eine Body-Cam. Foto: picture alliance / Daniel Karmann/dpa

Der Sportwagenfahrer und zwei weitere männliche Insassen flüchteten zu Fuß vom Unfallort, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte. Eine Polizeistreife hatte den Sportwagenfahrer am Dienstagabend kontrollieren wollen, weil er zu schnell unterwegs gewesen war. Dieser raste nach Angaben der Polizei über eine rote Ampel davon.

An den Autos entstand ein Schaden von insgesamt 30 000 Euro. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Kennzeichen des Sportwagens am Tag zuvor im nordrhein-westfälischen Neuss gestohlen worden waren. Unter anderem durch das Untersuchen des Sportwagen versuche die Polizei nun die Identität der drei flüchtigen Männer herauszufinden, so der Polizeisprecher.

dpa