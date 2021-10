Raiba: Filialschließungen oder Fusionen kein Thema

Wirtschaft: Vertreterversammlung in Niederrodenbach

Wie schon der ehemalige Vorstandssprecher Manfred Rumpf im vergangenen Jahr bekräftigt hatte, waren Filialschließungen oder Fusionen auch diesmal kein Thema. Rumpf ging im Sommer nach 35 Raiba-Jahren in den Ruhestand. Bankvorstand Jonas Groß stellte die anhaltende Corona-Krise in den Mittelpunkt. Mit einem hohen Maß an Flexibilität und Anpassungsfähigkeit seien alle pandemiebedingten Auflagen und logistischen Herausforderungen gemeistert worden, sodass alle Geschäftsstellen nach Anpassung der Räumlichkeiten durchgängig geöffnet bleiben konnten.

Folgende Bilanzzahlen gab die Bank bekannt: betreutes Kundengesamtvolumen 594 Millionen Euro (plus 6,3 Prozent, Vorjahr: 559 Millionen), Bilanzsumme: 337 Millionen Euro (Anstieg um 35,7 Millionen, plus 11,8 Prozent), Jahresüberschuss: 201.000 Euro (2019: 364.000 Euro), Kundeneinlagen: 264 Millionen Euro (plus 7,2 Prozent, Vorjahr: 247 Millionen), Kreditgeschäft: 212 Millionen Euro (plus 6,3 Prozent, Vorjahr 199 Millionen), bilanzielles Eigenkapital: 14 Millionen Euro (13,7 Millionen), Mitglieder: 5828, Personal: 51 Mitarbeiter in vier Geschäftsstellen, darunter vier Auszubildende.

