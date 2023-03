Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Hanauer Puppenmuseum ist hessisches Museum des Monats

Kulturgeschichte: Streifzug durch viele Epochen

Hanau 02.03.2023 - 10:34 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Aus einem Kuchenbrett selbst gebaut hat Claudia Kutzera die Puppenküche mit Herd und Töpfen aus hellblauem Email.Das Hanauer Puppenmuseum zeigt in der Sonderausstellung »Osterspaziergang« Seltenes und Verblüffendes aus Kutzeras Spielzeug-Sammlung. Zu Weihnachten schon kann das hessische Puppenmuseum zurück in den ersten Stock des prächtigen Wilhelmsbader Arkadenbaus. Mit dieser Nachricht überraschte die VSG jetzt den Hanauer Magistrat.

An Museumsleiterin Victoria Asschenfeldt überreichte sie 1000 Euro Preisgeld. Darüber informiert das Museum in einer Pressemitteilung.

»Spielzeug bildet die Welt der Epochen im Kleinen ab: Antike Figuren erinnern an die Antikenbegeisterung im 18. Jahrhundert; Puppenhäuser erzählen von Energiesparversuchen früherer Generationen, historischen Schönheitsidealen und zeigen, wie Mädchen früh in ihre Rolle als Hausfrau und Mutter gedrängt wurden«, wird Dorn in der Mitteilung zitiert. »Ein Besuch im Hessischen Puppen- und Spielzeugmuseum ist somit auch ein Streifzug durch die Kulturgeschichte.«

Diese kulturhistorischen Bezüge zu veranschaulichen, sei Ziel der Museumsgründerin Gertrud Rosemann gewesen, die vor Kurzem im Alter von 100 Jahren gestorben ist. Ihre Sammlung habe den Grundstock gelegt für ein besonderes Museum, das Menschen jeden Alters in seinen Bann ziehe. Der Verein führe ihr Lebenswerk fort und erfinde es stetig neu.

Das Hessische Puppen- und Spielzeugmuseum ist im Arkadenbau im Staatspark Wilhelmsbad untergebracht. Die Ausstellung zeigt Puppen von der Antike bis heute; aus Holz, Ton, Wachs, Porzellan und Celluloid. Sonderausstellungen widmen sich der Frage, wie die Mittelalter-Begeisterung ins Kinderzimmer kam, oder der Entwicklung der Spielzeugeisenbahnen. Im vergangenen Jahr kam die Japan-Ausstellung dazu, die in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Spielzeugmuseum Warabekan im japanischen Tottori entstand. Zudem kann man im Museum eine Carrera-Bahn mieten oder an Ferienworkshops teilnehmen.

Die Auszeichnung »Museum des Monats« ist mit 1000 Euro dotiert und wird seit Juni 2018 vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst verliehen.

bal