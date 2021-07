Prozess um Steuerbetrug und Schwarzarbeit mit Geständnissen eröffnet

Betrug an der Gesellschaft

Der 57 Jahre alte Mann und 52 Jahre alte Frau sollen bereits zwischen 2011 und 2014 in einer Vielzahl von Fällen Arbeitnehmer ohne Anmeldung beschäftigt und die zu ihrer Bezahlung benötigten Gelder über Scheinrechnungen generiert haben. Nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe wurde die Firma aufgelöst. (Aktenzeichen 7830 Js 217494/14)

Am ersten Verhandlungstag gab es umfangreiche Geständnisse vor der Wirtschaftsstrafkammer. Man habe das illegale Geschäftsgebaren genutzt, um konkurrenzfähig zu bleiben, hieß es. Das Gericht stellte beiden Angeklagten trotz der hohen Schadenssumme in Anbetracht des lange zurückliegenden Tatzeitraums und der damit verbundenen »überlangen Verfahrensdauer« Bewährungsstrafen von bis zu zwei Jahren in Aussicht. Voraussichtlich bereits in der kommenden Woche soll das Urteil verkündet werden.

