Prozess gegen Vater von Hanau-Attentäter geht weiter

Beleidigung in drei Fällen

Hanau 09.09.2022 - 10:29 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Neben seinen Einlassungen stehen die Plädoyers und die Urteilsverkündung in dem ursprünglich auf nur einen Tag angesetzten Verfahren aus. Zum Auftakt am Montag hatte der 75-Jährige die Anschuldigungen zurückgewiesen und das Gericht sowie die Staatsanwaltschaft teils heftig angegangen. So warf er Staatsanwalt Martin Links eine «mutmaßliche Volksverhetzung» vor und erklärte, man wolle ihn «mundtot» machen und finanziell ruinieren.

Der Mann ist der Vater des 43-jährigen Deutschen, der am 19. Februar 2020 in Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen hatte, bevor er seine Mutter und sich selbst tötete. Sein Vater soll unter anderem in einer Strafanzeige Menschen, die an einer Demonstration in der Nähe seines Wohnhauses teilgenommen hatten - darunter auch Angehörige der Anschlagsopfer - als «wilde Fremde» bezeichnet haben. Zudem wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor, ein Spezialeinsatzkommando, das in der Tatnacht in seinem Haus eingesetzt war, als «Terrorkommando» beziehungsweise «Terroreinheit» bezeichnet und den Hanauer Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) unter anderem der «Wählertäuschung» bezichtigt zu haben.

Vor knapp einem Jahr war der Mann deshalb vom Amtsgericht Hanau wegen Beleidigung in drei Fällen zu einer Geldstrafe von 5400 Euro verurteilt worden. Dagegen hatten sowohl er als auch die Staatsanwaltschaft, die in dem ersten Prozess eine deutlich höhere Geldstrafe gefordert hatte, Berufung eingelegt, so dass das Verfahren in die nächste Instanz ging. Ein psychiatrischer Gutachter, der bereits dem Verfahren vor dem Amtsgericht beiwohnte, hatte bei dem Mann eine wahnhafte Störung mit «Kampfparanoia» und «Querulantenwahn» sowie rechtsextremes Gedankengut festgestellt.

dpa