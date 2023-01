Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Premiere für Martin Jackel in Neues

Musik: Neujahrskonzert mit dem neuen Dirigenten des Harmonie-Jugendorchesters am 21. Januar in der Mehrzweckhalle

Freigericht 11.01.2023 - 17:39 Uhr < 1 Min.

Martin Jackel

Martin Jackel wurde 1990 in Offenbach geboren und zog 1997 nach Regensburg, wo er ab 2001 das Musikgymnasium der Regensburger Domspatzen besuchte. Im humanistischen Gymnasium mit Kernfach Musik holte sich Jackel das Rüstzeug für seinen musikalischen Weg, er erlernte das Klarinettenspiel, spielte unter Domkapellmeister Roland Büchner im symphonischen Schulorchester und war Mitgründer der Domspatzen-Big-Band. Als Schüler war er automatisch Domspatzen-Sänger.

Nach dem Abitur zog es ihn zurück ins hessische Oberrodenbach, und von 2012 bis 2015 absolvierte er in Frankfurt erfolgreich die Ausbildung zum Logopäden. Auf Empfehlung seines Bekannten Walter Diry kam er 2012 zur Harmonie Neuses, wo er als Klarinettist im Stammorchester spielt. Seit 2013 ist er auch noch Sänger beim Chor »New Harmonie« in Neuenhaßlau. 2020 hat Martin Jackel die musikalische Leitung der Trachtenkapelle Dörnsteinbach übernommen. Er tritt beim Neujahrskonzert die Nachfolge von Christine Heim als Dirigent des Harmonie-Jugendorchesters an.

Zur Premiere von Jackel intoniert das Jugendorchester den »March Majestic« von Georg Friedrich Händel in einer Bearbeitung von James Curnow, das Thema der »Muppet-Show« und den Popsong »I will follow him«.

Das Neujahrskonzert ist auch der Auftakt zu »35 Jahre Dirigent Harald Krebs in Neuses«. Nach dem Neuseser Dorfplatzfest vom 29. April bis 1. Mai folgt am 8. Juli das »Open Air im Park«, bei dem das Dirigenten-Jubiläum musikalisch gefeiert wird.

Eintrittskarten für das Neujahrskonzert können ab sofort zum Preis von 12 Euro beim Kiosk Luy in Neuses sowie bei allen Musikerinnen und Musikern erworben werden. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich. Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 16 Jahren zahlen 5 Euro. og

