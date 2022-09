Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Posthotel-Absperrung erhitzt die Gemüter

Hauptausschuss: In Großkrotzenburg sorgen Baustellen für Ärger - Schwieriges Verhältnis zu Eigentümer

Großkrotzenburg 09.09.2022 - 15:10 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Nach dem Brand im Posthotel ist der Bereich um das Gebäude weiterhin abgesperrt. Das sorgt für Unmut bei Eltern, deren Kinder neue Wege zur nahegelegenen Grundschule und zum Kindergarten gehen müssen.

Nach dem Dachstuhlbrand im Posthotel an der Schulstraße Anfang August muss der Bereich um das stark beschädigte Gebäude weiträumig abgesperrt werden. Der Bereich ist Teil des Schulweges zahlreicher Grundschüler. Zudem grenzt das Posthotel direkt an den Gemeindekindergarten Kinderhaus an - die Wege zur Kita sind größtenteils blockiert.

Rund einen Monat nach dem Brand mehren sich die Stimmen von Eltern, deren Kinder aktuell neue Wege zu den Betreuungs- und Bildungseinrichtungen finden müssen. »Teilweise müssen die Kinder jetzt über den Parkplatz vor dem Hotel gehen«, das sorge für Gefahrensituationen, berichtete ein Vater in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses.

Bürgermeisterin Theresa Neumann (CDU) bedankte sich zunächst noch einmal »bei den beteiligten Rettungskräften, die den Brand gelöscht und sich um die erste Sicherung des Bereichs gekümmert haben«. Mehr als die Absperrung durch die Feuerwehr »konnten wir aktuell nicht machen«, so Neumann. »Wir müssen jetzt auf eine Ersatzvornahme des Eigentümers warten.«

Mit dem Eigentümer selbst, dem Bauunternehmer und ehemaligen Box-Promoter Ulrich Bittner, dessen Immobilien auch in anderen Städten und Kommunen für Ärger sorgten, habe die Gemeinde mittlerweile Kontakt aufnehmen können, berichtete Neumann. Die Bürgermeisterin wolle »aber nicht zu sehr ins Detail gehen«.

Die Kommunikation mit dem immer wieder in der Kritik stehenden Unternehmer scheint sich schwierig zu gestalten. Die dringende Bitte um eine Ersatzvornahme sei beim Eigentümer hinterlegt, »er ist verpflichtet, sich um die Sicherung des Gebäudes zu kümmern und die Statik prüfen zu lassen«, erklärt Neumann.

Auch in den sozialen Netzwerken äußerten mehrere Eltern bereits ihre Sorge über die Absperrung und die damit verbundene Veränderung der Schulwege. Ebenfalls sind bei Facebook mehrere Erfahrungsberichte zu den Baumaßnahmen im Zuge des Breitbandausbaus durch die Firma Giganetz zu lesen. Anwohner berichten von Ausfällen in Folge von beim Bau beschädigten Telefon-, Internet- und Stromkabeln.

In der vergangenen Woche wurde zudem eine Gasleitung durch einen Bagger beschädigt, was eine Evakuierung von Anwohnern und eine mehrstündige Sperrung der Hauptstraße zur Folge hatte. Dabei hatte Giganetz-Geschäftsführer Soeren Wendler beim Baustart im März versichert, dass die neuen Leerrohrverbunde für die Glasfaserkabel »mit einer minimalinvasiven, konventionellen Bauweise unterhalb der Gehwege verlegt werden«, wodurch eine Beschädigung anderer Infrastruktur »im Prinzip ausgeschlossen« sei.

Per Bergmann