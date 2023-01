Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Post-Warnstreik in Hessen

Forderung: 15 Prozent mehr Lohn

Frankfurt 27.01.2023 - 15:40 Uhr < 1 Min.

Am Donnerstag habe zunächst die Zustellung in Gießen gestreikt, ehe der Warnstreik in Briefzentren weiterging.

«Die Post AG hat letztes Jahr 8,4 Milliarden Euro Gewinn vor Steuern gemacht und ist nicht in der Lage, hier ein vernünftiges Angebot zu machen», sagte Jung. In der Pandemie habe es in der Logistikbranche enorme Arbeitsbelastungen gegeben. Bisher sei eine große Beteiligung zu verzeichnen, hieß es.

Die Arbeitnehmerseite fordert 15 Prozent mehr Lohn für rund 160 000 Tarifbeschäftigte im Bereich Post & Paket Deutschland. Für die Auszubildenden und dual Studierenden soll die Vergütung für jedes Ausbildungsjahr um 200 Euro steigen. Das Management lehnte die Forderungen ab. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 8. und 9. Februar statt.

Der Warnstreik sei zunächst bis Freitagabend befristet und solle am Samstag fortgeführt werden, falls kein Angebot eintreffe, sagte Jung.