Polizei-Kampagne gegen Einbrecher in Hessen

Pünktlich zur Ferienzeit

26.07.2022 - 10:38 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Selten kundschaften Einbrecher Häuser über längere Zeit aus. Meist sind es zufällige Entscheidungen, wenn ein Haus unbewohnt aussieht.

Überfüllte Briefkästen, geschlossene Rollläden oder Urlaubsbilder in den sozialen Netzwerken: In der Ferienzeit kann vieles auf leerstehende Wohnungen und Häuser hindeuten und Einbrecher anlocken. Jetzt geht die hessische Polizei mit einer «Sommerkampagne» gegen Wohnungseinbrüche vor. Neben der Präventionsarbeit sollen verstärkte Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen dazu beitragen, Einbrecher fernzuhalten.

Angebote in Frankfurt, Kassel und Bad Nauheim

Bereits seit Mitte Juli gibt es bei allen sieben hessischen Polizeipräsidien Beratungsangebote. So hat die Frankfurter Polizei kurz vor Beginn der Ferien drei Info-Abende veranstaltet, bei denen die Sicherung der eigenen vier Wände praktisch dargestellt wurde. Das Präsidium Nordhessen lädt beispielsweise Mitte August unter dem Motto «Wachsamer Nachbar – wie man sich wirksam schützen kann» in den Polizeiladen Kassel. Und die Polizei Mittelhessen informiert unter dem Motto «Sicher! In den Urlaub», so etwa an einem Termin Ende August in der Fußgängerzone in Bad Nauheim.

Auch die Polizei in Osthessen bietet eine kostenlose Beratung an. Ob an Infoständen, telefonisch oder bei einer Schwachstellenanalyse vor Ort. Bei dieser geht man gemeinsam durch das Haus oder die Wohnung und schaut, wo es Verbesserungsbedarf gibt, wie Polizeisprecher Dominik Möller in Fulda erklärt. Manchmal könnten beispielsweise Fenster effektiver gesichert werden oder dunkle Ecken bei Kellerabgängen besser beleuchtet werden.

Hessen steht bei Einbrüchen gut da

«Für die Betroffenen sind Wohnungseinbrüche einschneidende Erlebnisse», sagt Möller. Die eigenen vier Wände seien ein intimer Bereich, ein Einbruch sorge für ein großes Unsicherheitsgefühl. «Deshalb ist es so wichtig, die Zahlen weiterhin zu senken und präventiv tätig zu werden.»

Denn Hessen steht in Sachen Wohnungseinbrüchen inzwischen recht gut da. Im Jahr 2021 waren landesweit 2039 vollendete Wohnungseinbrüche bei der Polizei angezeigt worden - 2010 waren es noch mehr als dreimal so viele gewesen.

Allerdings drückte mutmaßlich auch die Corona-Pandemie mit ihren Folgen zuletzt die Zahlen nach unten. «Es gab in den vergangenen beiden Jahren deutlich weniger reisende Täter und die Bürgerinnen und Bürger waren häufiger zu Hause, was die Tatgelegenheiten reduzierte», sagte kürzlich Innenminister Peter Beuth (CDU). Demnach ereignen sich Einbrüche häufig tagsüber, insbesondere während einer längeren Abwesenheit der Haus- oder Wohnungsbewohner.

Jeder fünfte Einbruchsfall wird aufgeklärt

Hessenweit wurde zuletzt bei den Wohnungseinbrüchen eine Aufklärungsquote von 21 Prozent erreicht, das sei ein neuer Höchstwert, erklärte das Innenministerium. Allerdings heißt das auch, dass nur etwa jeder fünfte Fall aufgeklärt wird. Häufig fehlen Spuren und Zeugenhinweise, wie Polizeisprecher Möller in Fulda sagt. Ziel sei, dass Einbrüche im Versuchsstadium steckenblieben. «In der Regel ist es so, wenn die Einbrecher nicht innerhalb von fünf Minuten eindringen können, brechen sie die Aktion meistens ab.»

dpa