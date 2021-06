Plötzlich zu Boden getrudelt

Unglück: Beim Absturz eines Leichtflugzeugs in Gelnhausen kommt auch ein Alzenauer ums Leben - Ursache unklar

Gelnhausen 09.06.2021 - 20:41 Uhr

Abgesperrte Absturzstelle. Hinter der Leitplanke ist das Flugzeugheck zu sehen. Bergung des Leichtflugzeug-Wracks in Gelnhausen. Die Maschine war neben die Bahnbrücke gestürzt. Beide Piloten starben, einer davon kam aus Alzenau. Foto: Andreas Ziegert

Bei einem Flugzeugabsturz in Gelnhausen sind am Dienstag zwei Männer ums Leben gekommen. Bei den Opfern handelt es sich - wie in der Mittwochausgabe kurz berichtet - um einen 67-Jährigen aus Alzenau und einen 53-Jährigen aus Wächtersbach. Die Absturzursache ist bislang unklar, beide galten als erfahrene Piloten.

Gegen 14.40 Uhr schlug die Maschine im Böschungsbereich der Landesstraße 3202 ein, direkt neben einer Brücke, unter der die zweigleisige Bahntrasse verläuft. Das einmotorige Propeller-Fluggerät vom Typ Ikarus C42 kam mit der Front an der Böschung und mit dem Heck im Baum- und Heckenbewuchs hängend zum Stillstand. Der Gelnhäuser Flugplatz für Segel- und Leichtflugzeuge ist nur wenige Meter entfernt. Bislang wird davon ausgegangen, dass das Flugzeug - wie in Gelnhausen vorgesehen - in Richtung Westen startete und dann zur üblichen Platzrunde in Richtung Innenstadt und eben auch in Richtung Unfallstelle eindrehte. Zeugen sollen berichtet haben, dass die Maschine danach plötzlich zu Boden trudelte. Der Absturz kam offenbar so überraschend, dass keiner der beiden Männer in der Lage war, den Notfallriegel zu ziehen, der den extra für solche Situationen vorgesehenen Rettungsschirm ausgelöst hätte.

Da die Kapsel auch beim Eintreffen der Rettungskräfte noch ?scharf war, musste sie zunächst von Sprengstoffexperten des Hessischen Landeskriminalamtes mittels Sprengung unschädlich gemacht werden. Die Unfallstelle musste dafür in einem Radius von 100 Metern abgesperrt werden, auch die Bahnstrecke Frankfurt-Fulda war über eine Stunde lang gesperrt.

Seitens Polizei und Staatsanwaltschaft wurden mehrere Gutachter zur Unfallstelle hinzugezogen, so dass sich die Bergung der Maschine und der beiden Todesopfer bis in die Abendstunden hinzog. Die Feuerwehr Frankfurt war dafür extra mit einem Spezialkran angerückt, auch das Technische Hilfswerk rückte zur Unterstützung an. Die Feuerwehr Gelnhausen war mit den Wachbereichen Mitte und West im Einsatz und wurde vom DRK versorgt.

Bürgermeister Daniel Glöckner (FDP) drückte noch an der Unfallstelle den Angehörigen sein Mitgefühl aus: ?»Der Tod der beiden Piloten ist ein schreckliches Unglück für unsere Barbarossastadt. Ich hoffe, dass die Ursache möglichst schnell aufgeklärt wird.«

ANDREAS ZIEGERT