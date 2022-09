Partnergemeinden seit 50 Jahren

Jubiläum: Großkrotzenburg und Achères seit 1972 miteinander verbunden - Feier am Wochenende - Organisatoren wollen junge Menschen erreichen

Großkrotzenburg 12.09.2022 - 16:08 Uhr 2 Min.

Das Komitee: Die Vorsitzende Gerda Visser, der Ehrenvorsitzende Guy Maliverney und Kassiererin Heike Syha (von links) im Vereinsraum des Partnerschaftskomitees. In den siebziger Jahren wurden regelmäßig mehrere hundert Achèraner in Großkrotzenburg begrüßt. Zum 50-jährigen Jubiläum werden rund 30 Gäste aus Frankreich erwartet.

Die Vorfreude auf den Besuch der Freunde aus Frankreich ist groß. Eigentlich sollte das große Jubiläum an Christi Himmelfahrt zunächst in Achères gefeiert werden, doch die Partnerstadt musste die Feierlichkeiten aus finanziellen Gründen kurzfristig abgesagt. Nun findet das Jubiläumsfest am kommenden Wochenende in Großkrotzenburg statt.

»Wir haben im Partnerschaftskomitee ein sehr homogenes Team, das gut zusammengearbeitet hat«, erklärt Heike Syha, Kassiererin des Vereins und eine der Hauptorganisatorinnen der Feierlichkeiten. Ihr großer Vorteil: Die 49-Jährige spricht als eine der wenigen in Großkrotzenburg Französisch.

Eine weitere große Hilfe beim direkten Austausch mit den Freunden aus Achères ist der gebürtige Franzose Guy Maliverney, Ehrenvorsitzender des Komitees. Der 84-Jährige fand vor rund 50 Jahren in Großkrotzenburg eine neue Heimat und schloss sich kurz darauf dem Komitee an. »Es gibt viel mehr Gemeinsamkeiten zwischen den Menschen aus Frankreich und Deutschland, als Unterschiede«, weiß Maliverney aus Erfahrung.

Doch die Partnerschaft der Städte braucht Pflege - auch in Zukunft. »Wir müssen uns für die Zukunft neue Wege überlegen, junge Menschen zu erreichen«, beobachtet die Vorsitzende des Partnerschaftskomitees, Gerda Visser. Die 71-Jährige hebt die Bedeutung freundschaftlicher Beziehungen zu unseren europäischen Nachbarn hervor, »das Thema ist aktueller denn je«.

Während Reisen nach Achères »früher etwas Besonderes« gewesen seien, sei die Mobilität innerhalb Europas »heute für viele selbstverständlich«. Das habe es über die Jahre schwieriger gemacht, junge Menschen für das Komitee zu begeistern.

Ende dieser Woche wird der Verein 33 Gäste aus Achères empfangen, darunter unter anderem Achères Bürgermeister Marc Honoré und Juliette Souquet, die Vorsitzende des Comité de Jumelage, dem Pendant des Partnerschaftskomitees auf französischer Seite.

»Zu Hoch-Zeiten der Partnerschaft haben wir 250 Gäste aus Achères privat in der Gemeinde untergebracht«, erinnert sich Visser. In diesem Jahr meldeten sich trotz mehrerer Aufrufe nur etwa eine handvoll Menschen, die französische Gäste bei sich beherbergen wollen. »Rund zehn Gäste werden in Mobilheimen am Kahler Campingsee übernachten«, so Visser, »teilweise freiwillig und teilweise, weil es nicht anders geht.«

Die Feierlichkeiten beginnen am Freitag, 16. September, um 17 Uhr mit dem Empfang der französischen Gäste und einem Kennenlernen der Gastfamilien. 14 Tage später wird eine 36-köpfige Delegation aus Großkrotzenburg zum Gegenbesuch in Achères aufbrechen, wo das traditionelle Selleriefest gefeiert wird.

Per Bergmann

Programm: Partnerschaftsjubiläum Auf den Empfang am Freitag, 16. September, um 17 Uhr im Restaurant Midas an der Schulstraße folgt am Samstag, 17. September, um 10 Uhr die akademische Feier im Römerkastell an der Breite Straße. Bei schlechtem Wetter findet die Feier im Rathaus statt. Am Samstagabend, um 17 Uhr, gibt es ein weiteres gemeinsames Abendessen im Restaurant Midas. Im Rahmen des Limesmarktes am Sonntag, 18. September, um 10 Uhr wird im Rathaus eine Kunstausstellung mit Werken von Achèraner Künstlern präsentiert. Parallel dazu ist das Partnerschaftskomitee auf dem Markt mit einem Stand vertreten. Zudem wird es am Sonntag ein französisch-deutsches Kräftemessen im Rahmen von »Highland-Games« vor dem Heimatmuseum geben, bevor die Gäste am Montagvormittag verabschiedet werden. pber