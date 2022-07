Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Parkraumkonzept in Schaafheim: 384 Mal Verwarnungsgeld erhoben

Schaafheim 06.07.2022 - 15:58 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Doch auch in den breiteren Straßen wird es häufig eng. Denn nicht nur fahrend können Autos zum (Platz-)Problem werden. Auch parkend, als sogenannter »ruhender Verkehr«, beanspruchen sie viel Raum, zumal viele Fahrzeugmodelle in den vergangenen Jahren immer größer und breiter wurden. Spätestens dann, wenn das wilde Parken dazu führt, dass Durchlässe blockiert sind, Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr oder Rettungsdienst zu spät zu ihrem Einsatzort kommen, ist es Zeit, zu handeln.

Die Gemeinde Schaafheim hat gehandelt, ein Parkraumkonzept erarbeitet und vor gut einem halben Jahr umgesetzt. Der Parkraum wurde neu geordnet. An vielen besonders kritischen Stellen wurde ein eingeschränktes Haltverbot angeordnet, mitunter fielen Parkflächen ganz weg. Auch der dringliche Appell an die Fahrzeughalter, ihre Autos auf den Privatgrundstücken unterzubringen, gilt nach wie vor.

Die Grünen wollten nun wissen, wie viele Bußgeldbescheide seit Einführung des Parkraumkonzepts für ordnungswidriges Parken ausgestellt wurden. Denn es gebe noch immer Beschwerden, so Sprecherin Sabine Schwöbel-Lehmann. Seit 1. Dezember 2021 sei 384 Mal ein Verwarnungsgeld erhoben worden, berichtete Bürgermeister Daniel Rauschenberger (CDU). Davon hätten in 80 Fällen Personen ihr Fahrzeug auf Gehwegen oder Angebotsstreifen für Radfahrer geparkt. Die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer, sowie befahrbare Straßen für Rettungskräfte und Feuerwehr seien nun in den neu geordneten Bereichen gewährleistet.

Unterdessen sei Geld freigegeben worden, um das Parkraumkonzept weiterzuentwickeln und auf Straßenbereiche in den Ortsteilen auszudehnen.

schme