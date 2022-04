Ostermarkt in Babenhausen

Die Freude war groß, was zur Eröffnung Landrat Klaus Peter Schellhaas, Bürgermeister Dominik Stadler und Marktmeister Helmut Fendt zum Ausdruck brachten. An die hundert Marktbeschicker säumten mit Buden und Ständen Straßen der Innenstadt. Und etwa 70 Aussteller beteiligten sich am Hobbykünstler-Markt in der Stadthalle. Da tauchten auch die typischen österliche Symbole auf, wie etwa bunte Osterhasen und bemalte Eier. Vor der Stadthalle wurde eine Gewerbeschau geboten, die von Autohändlern geprägt war. Am Samstagabend wurde ein Osterfeuer entzündet. Und tags darauf beteiligten sich Geschäfte im Stadtkern am verkaufsoffenen Sonntag. An beiden Markttagen konnten die Besucher aus der Region beim Ostermarkt ausgiebig bummeln

