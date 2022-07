Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Ortsdurchfahrt wird erneuert

Babenhausen 26.07.2022 - 17:16 Uhr < 1 Min.

Die temporäre Vollsperrung der Ortsdurchfahrt wird Einschnitte mit sich bringen, auch für die dort ansässigen Gewerbebetriebe. Auch wird die betagte Straße von Pendlern gerne als Abkürzung genutzt, um den Weg nach Eppertshausen abzukürzen.

In einer Bürgerversammlung sollen alle Sickenhöfer beim Bauprojekt mitgenommen werden, auch will die Stadt Babenhausen mit den Unternehmen den Dialog aufnehmen. Läuft alles planmäßig, erfolgt Ende 2022 die Ausschreibung und im Frühjahr 2023 können die Bauarbeiten beginnen. Zuletzt wurde das Sanierungsgebiet auch in angrenzende Straßen erweitert, wo Kanalisation und/oder Asphaltdecke ebenfalls marode sind.

Ursula Friedrich