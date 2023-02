ÖPNV in Main-Kinzig im Blick

Verkehr: Online-Bürgerdialog am kommenden Montag - Gelegenheit für Wünsche und Anregungen

Hanau 01.02.2023 - 12:07 Uhr < 1 Min.

Er findet statt am Montag, 6. Februar, ab 18 Uhr und stellt die Ergebnisse einer Online-Befragungsaktion vom Frühjahr vergangenen Jahres vor, an der sich fasst 1000 Bürger mit Ideen zum ÖPNV in ihrem Landkreis beteiligt haben. Am kommenden Montag erhalten sie erneut die Gelegenheit, Wünsche und Anregungen vorzubringen.

Die Bürgerbeteiligung erfolgt im Rahmen der Aufstellung eines Nahverkehrsplans, zu dem alle deutschen Landkreise als Aufgabenträger des regionalen ÖPNV gesetzlich verpflichtet sind. Im Main-Kinzig-Kreis wird er von der kreiseigenen KVG organisiert. Zwingend gehören in seinen solchen Plan Festlegungen zum Fahrplanangebot, zur Linienstruktur, zum Service, zur Barrierefreiheit und den Umweltstandards der eingesetzten Busse. Als Ziel seines Nahverkehrsplans nennt der Landkreis den Ausbau des ÖPNV als Teil der Daseinsvorsorge.

Die bereits Bürgerbefragung machte bereits deutlich, wo Handlungsbedarf besteht: Mit dem Bus als Verkehrsmittel waren nur 28 Prozent der Teilnehmenden zufrieden. Die Ausstattung und das Fahrpersonal wurden zwar mit "Schulnote" 2,7 bewertet, schlechter mit Note 4 minus schnitten die Fahrplangestaltung, das Tarifsystem und die Anschlussverknüpfungen ab.

Bei den Verbesserungsvorschlägen, die sich vielfach auf örtliche Maßnahmen bezogen, dominierten allgemein die Wünsche nach mehr Haltestellen, zusätzlichen Schnellbuslinien und die bessere Anbindung von Gewerbebetrieben wie beispielsweise dem Hanauer Heraeus-Gelände. Auch sollte in den Bussen die Kartenzahlung ermöglicht werden.

Alle Ergebnisse und weitere Infos im Internet unter https://www.mobil-zukunft-mkk.de/ergebnisse. Der Zugang zur Online-Veranstaltung erfolgt unter https://www.bit.ly/3wBpjhq. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

eb