Nur noch eine Bushaltestelle in Sickenhofen

Verkehr: Arbeiten an Trinkwasserleitungen haben früher als gedacht zu Einschränkungen geführt - Pendler und Schulkinder betroffen

Babenhausen 04.12.2022 - 14:45 Uhr 2 Min.

Sickenhofens Bürger mussten sich bereits früh auf die Sperrung ihrer Ortsdurchfahrt einstellen. Ein besonderes Ärgernis ist, das bis zum Ende der Bauarbeiten Ende 2024 nur eine einzige Bushaltestelle angefahren werden soll.

"Dass Sickenhofen Süd ebenfalls durch einen Bus angefahren wird, ist nach Rücksprache mit der Dadina nicht möglich", kündigte Bügermeister Dominik Stadler (parteilos) an. "Die Verkehrsführung ist eine Riesen-Herausforderung", sagt Ortsvorsteherin Bettina Mathes, bei der viele Beschwerden auflaufen.

Auch in den sozialen Medien machen Betroffene ihrem Ärger Luft. Im Ort ist bereits jetzt die Hauptschlagader voll gesperrt - das hatten viele erst im kommenden Jahr auf dem Plan. Die Sanierung der völlig maroden, rund 700 Meter langen Ortsdurchfahrt, ist dringend nötig: Daran besteht kein Zweifel. Dass der Startschuss mit der Verlegung neuer Trinkwasserleitungen jetzt schon kam, sei zwischen Stadt und ZVG schlecht kommuniziert worden, meint Bettina Mathes. "Für die Sickenhöfer hat die Baumaßnahme längst begonnen."

Und damit die unbefriedigende Lösung der Busanbindung. Um in den Zug zu steigen, sind viele Pendler auf den Bus angewiesen, der sie zur Bahnhaltestelle im benachbarten Hergershausen bringt. "Circa 100 Leute stehen morgens am Zug in Hergershausen", so die Ortsvorsteherin, darunter viele Sickenhöfer Berufstätige und Schüler, die zur weiterführenden Schule müssen. Auf den Bus angewiesen sind auch die 50 Sickenhöfer Kinder, die in Hergershausen die Grundschule besuchen. Die Einschränkungen des Busverkehrs sollen offiziell zum Fahrplanwechsel der Nahverkehrsorganisation Dadina am 11. Dezember bis voraussichtlich Ende 2024 in beiden Richtungen gelten, kündigte der Bürgermeister an.

Das sind die geplanten Änderungen in beiden Richtungen: Die Fahrtstrecke der Buslinie BA1 führt von Schaafheim über Langstadt und Harpertshausen kommend nach Hergershausen zur Ersatzhaltestelle Bahnhofstraße und weiter nach Sickenhofen zur Ersatzhaltestelle vor der Nieder-Röder-Straße, Hausnummer 4.

Dort wendet der Bus und fährt zurück zur Haltestelle Hergershäuser Bahnhof (von dort erreichen die Sickenhöfer die Zugverbindung nach Babenhausen Bahnhof.) Der Busfahrplan wurde auf den Zugfahrplan abgestimmt. Am Hergershäuser Bahnhof nimmt die BA1 dann Zugreisende aus Babenhausen auf und fährt diese nach Sickenhofen zur Ersatzhaltestelle in der Nieder-Röder-Straße. Dort wendet der Bus erneut und fährt dann wieder über Hergershausen Bahnhof nach Harpertshausen, Langstadt bis Schaafheim.

Ortsvorsteherin Bettina Mathes hofft, dass noch eine Nachbesserung möglich ist: Ziel sei, dass auch der Süden des Ortes per Bus angefahren wird, was sich über eine Ersatzhaltestelle in Höhe des Sportplatzes SV Sickenhofen machen ließe. Darüber sollte bei einer Ortsbegehung mit Stadt und Dadina gesprochen werden.

Bereits im Vorfeld war der Bürgermeister skeptisch: "Für die grundhafte Erneuerung der K183 durch die Stadt in Zusammenarbeit mit Hessen Mobil "wurden bereits im Sommer 2022 alle Varianten möglicher Ersatzhaltestellen, Wendekreise, Wege etcetera intensiv vor Ort mit der Dadina erörtert."

Ursula Friedrich