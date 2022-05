Nur knapp die Hälfte kommt zur Zeremonie

Jahresempfang: Gemeinde Freigericht ehrt Sportler und Ehrenamtliche bei Freiluftfeier im Neuseser Park

Freigericht 30.05.2022 - 14:41 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Köpfchenbild Pascal Zienert Köpfchenbild Susanne Abdel Azim Als »Männerstimmen Freigericht« unter der Leitung von Martin Bous haben mehr als 40 Sänger aus zwei Freigerichter Gesangvereinen am Sonntag den Jahresempfang der Gemeinde im Neuseser Park. Wie fast alle Vereine hatte die Pandemie auch diese Formation lange ausgebremst.

Insgesamt 69 Menschen standen beim Jahresempfang auf der Ehrungsliste. 47 unter ihnen hatten sich die Auszeichnung ihrer Heimatgemeinde mit sportlichen Leistungen im vergangenen Jahr verdient - immerhin fast doppelt so viele wie 2020, als unter dem Lockdown über viele Monate fast gar nichts ging. Sieben Vereinen gehören sie an. 27 der Geehrten hatten ihre Siege oder Top-Platzierungen bei Kreis-, Bezirks-, Landes- oder gar deutschen und Europameisterschaften als Einzel-Teilnehmer erzielt, die übrigen 20 als Angehörige von Mannschaften. 29 der erfolgreichen Sportler waren Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene bis 21 Jahre.

Früher übliche Ausmaße erreichte die kommunale Sportlerehrung trotz Aufwärtstrend freilich noch lange nicht. Seit 2013 hatte der jährliche Durchschnitt nach den Unterlagen des Freigerichter Hauptamtes bei 135 Ehrungskandidaten gelegen, 2019 hatte der Rathauschef immerhin 125 Urkunden verteilt. Gelitten hat offenbar auch die Lust an Traditionen und Gebräuchen des Vereinslebens: Nicht einmal die Hälfte der Ehrungskandidaten war am Sonntag zur Zeremonie in Neuses erschienen.

Dass Corona weiterwirkt, wurde schon bei der Begrüßung klar: Hugo Klein (CDU), Vorsitzender der Gemeindevertretung und damit erster Bürger, musste sich wegen einer Covid-Erkrankung entschuldigen lassen. Seinen Platz neben dem Bürgermeister nahm Stellvertreter Gerhard Pfahler (UWG) ein. Lange gebremst hatte die Pandemie auch den Elan der Männerstimmen Freigericht: Schon 2020 aus zwei Gesangsvereinen in Altenmittlau und Bernbach gebildet, konnte der Chor erst seit Februar dieses Jahres für seinen Auftritt am Sonntag proben.

Wieder vorwärts geht es aus Sicht von Albrecht Eitz nun nicht zuletzt dank jener »Mutmacher«, die in der schweren Zeit nicht aufgegeben haben. Zu Ihnen zählt der Bürgermeister jene zehn Mitbürger, die bei mindestens fünf Urnengängen in den Wahllokalen geholfen und sich damit eine Auszeichnung des Bundesinnenministeriums verdient hatten. Immerhin fünf von ihnen holten sich die Urkunden persönlich ab und nahmen eine nachdrückliche Würdigung des Rathauschefs mit: Ohne ehrenamtliche Wahlhelfer lasse sich die »mit Abstand wichtigste Mitwirkungsmöglichkeit in unserer Demokratie« nicht sicherstellen.

Politisch Verantwortung getragen haben weitere zwölf Freigerichter, die bis zur jüngsten Kommunalwahl den lokalen Gremien angehörten und mit deren Neuaufstellung im vergangenen Jahr ausgeschieden sind. Je nach Funktion dürfen sie sich nun Ehrenbeigeordnete, Ehrengemeindevertreter oder Ehrenmitglieder der Ortsbeiräte nennen - letzteres gleichsam ein historischer Titel, denn Ortsbeiräte gibt es in der politischen Topografie der Gemeinde seit jener Wahl nicht mehr.

Was er gelernt hat und allen empfiehlt, brachte Eitz auf eine knappe Formel: »Weniger Ich und mehr Wir, mehr Verständnis und Demut, mehr zuhören und weniger Recht haben wollen« - auch mit Blick auf den Bürgerentscheid, bei dem es am 10. Juli um die umstrittenen Windräder südöstlich Neuses geht. Wenngleich »hoch emotional«, verdiene das Thema einen »fairen Wettbewerb der guten Argumente«.

Oliver Klemt

Hintergrund: Von zehn bis 85 Jahren Von zehn bis 85 Jahren reicht die Altersspanne der erfolgreichen Sportler, die beim Jahresempfang in Freigericht von der Gemeinde ausgezeichnet wurden. Zu den Jüngsten zählt Pascal Zienert. Der Zehnjährige war für den Freigerichter ADAC bei der Hessenmeisterschaft im Slalom-2000-Cup gestartet und hatte dabei den zweiten Platz belegt. Gewürdigt wurde das am Sonntag in der dritthöchsten Kategorie als »hervorragende sportliche Leistung«. Mit Abstand die Älteste auf der Bühne war Susanne Abdel Azim. Die 85-Jährige hatte mit ihren 34 bis 68 Jahre alten Mannschaftskameraden vom Boule-Team der DJK SG Concordia Neuses bei den Bezirksmeisterschaften in der Disziplin Petanque einen vierten Platz erreicht und den Aufstieg in die Hessenliga geschafft. Die Ehrung für die elfköpfige Truppe war eine Ausnahme vom Regelwerk, das sonst erst ab Platz drei greift - weil, so teilt die Verwaltung mit, »es eine besondere Sportart ist und die Gruppe für generationsübergreifende Gemeinschaft sowie sportliche Aktivitäten bis ins hohe Alter steht«. kko