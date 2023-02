Notunterkunft statt Gewerbegebiet

In den nächs­ten Ta­gen und da­mit ei­ne Wo­che früh­er als ur­sprüng­lich vor­ge­se­hen wer­den die ers­ten Ge­flüch­te­ten in der Un­der­wood-Not­un­ter­kunft in Ha­nau-Großau­heim ein­zie­hen kön­nen. Bei­de Leicht­bau­hal­len so­wie die da­zu­ge­hö­ri­ge In­fra­struk­tur sind ge­ra­de fer­tig auf­ge­s­tellt und ein­ge­rich­tet wor­den, als die Nach­richt von ei­ner über­ra­schend gro­ßen, un­er­war­te­ten Zu­wei­sung von ukrai­ni­schen Ge­flüch­te­ten an den Main-Kin­zig-Kreis ein­ge­trof­fen ist. Da­mit be­sch­leu­nig­te sich die In­be­trieb­nah­me durch den Main-Kin­zig-Kreis, da­mit die­ser um­ge­hend über die Un­ter­brin­gungs­mög­lich­kei­ten für rund 340 Men­schen ver­fü­gen kann.