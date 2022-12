Notunterkünfte auf Gelände der Underwood-Kaserne - ab Frühjahr wieder für Vereine und Schulen

Kreis und Stadt Hanau kooperieren

Hanau 21.12.2022 - 16:39 Uhr 2 Min.

Voraussichtlich bis Ende Februar sollen auf dem Kasernengelände in Hanau-Großauheim Notunterkünfte für Flüchtlinge entstehen.

Geben auch die weiteren Gremien ihre Zustimmung, könnten die Hallen bis Ende Februar stehen und zum Frühjahr die bislang genutzten Hallen in Birstein, Hanau-Mittelbuchen, Langenselbold und Wächtersbach den Vereinen und Schulen zurückgeben. "Die Hallen können spätestens im Frühjahr wieder so genutzt werden wie vor dem russischen Angriffskrieg", sagte Landrat Thorsten Stolz (SPD).

Möglich wird der kurzfristige Ausstieg aus den Turnhallen-Unterkünften, weil der Kreis mit Unterstützung von Städten und Gemeinden seit Monaten an anderen Stellen Unterkünfte aufbaut oder schon betreibt. Beschleunigt wird das, indem auf einem angemieteten Grundstück der Hanauer Underwood-Kaserne bis Ende Februar 2023 Notunterkünfte entstehen können. Damit wird der Kreis zwischen Dezember und Ende Februar ähnlich viele Plätze zur Erstunterkunft und -betreuung neu geschaffen haben, wie sie in den derzeit belegten Hallen noch genutzt werden.

"Wir haben in den Notunterkünften in den drei Schulturnhallen und in der Halle in Mittelbuchen Schlafplätze für circa 500 Menschen. In den neuen Unterkünften in Underwood und den Notunterkünften in Gelnhausen und Bad Soden-Salmünster werden wir diese Gesamtzahl in Kürze ebenfalls erreichen", sagte Landrat Stolz.

Die Unterbringung von Geflüchteten und Asylsuchenden stellt die Kommunen vor Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund haben sich Hanau und der Main-Kinzig-Kreis nun für die Kooperation entschieden. Sie sieht vor, auf einer Freifläche des Kasernengeländes von Underwood Gemeinschaftsunterkünfte in Form von Leichtbauhallen für die Belegung durch den Main-Kinzig-Kreis zu errichten und zu betreiben.

Das Gelände der ehemaligen Underwood-Kaserne in Hanau-Großauheim befindet sich im Besitz der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima). Auf Beschluss des Flüchtlingsgipfels zwischen Bund und Ländern im Oktober 2022 wurde eine Fläche des Kasernengeländes zur Unterbringung von Asylbewerbern von der Bima an die BAUprojekt Hanau vermietet.

Laut Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) handelt es sich um einen richtungsweisenden Schritt für das Kasernengelände. Die Stadt habe im Bestand von Underwood eine Reihe von Gebäuden, die die Stadt für die Unterbringung von zugewiesenen Geflüchteten nutzen wird. "Das ist für das nächste Jahr auch unser Ziel. Dafür brauchen wir aber ordentlich Vorlaufzeit, denn die Mannschaftsunterkünfte müssen erst mit einigem Aufwand bezugsfähig gemacht und baulich angepasst werden."

Die Underwood-Kasernengebäude für das dauerhafte Wohnen von Geflüchteten sollen 2023 parallel laufen zum Betrieb der Notunterkunft vorbereitet werden. Die Stadt Hanau wird über die BAUprojekt GmbH die Mannschaftsunterkünfte auf dem Kasernengelände sanieren. Mittelfristig sollen dort die durch den Main-Kinzig-Kreis zugewiesenen Geflüchteten und Asylbewerber einziehen. Da formal nur die Stadt Hanau Underwood nutzen kann, tritt der Main-Kinzig-Kreis mit der Gesellschaft BAUprojekt Hanau in eine Mietpartnerschaft ein.

Vertreter von Stadt und Kreis forderten in diesem Zusammenhang mehr Unterstützung von Bundes- und Landesregierung - auch in finanzieller Hinsicht.

Wie geht es in den Hallen weiter, die in den vergangenen Monaten als Unterkünfte dienten? Wenn sie nicht mehr belegt sind, werden die Kabinen und Betten weggeräumt und eingelagert. Danach würden notwendige Reparaturen vom Kreis beauftragt, um die Hallen in den Ursprungszustand zurückzuversetzen. In Birstein schließt sich nach dem Rückbau eine umfassende Sanierung an, die ohnehin vorgesehen war.

caw

Hintergrund: Flüchtlinge im Main-Kinzig-Kreis Im Jahr 2022 sind bisher mehr als 9000 Asylsuchende und Geflüchtete in den Main-Kinzig-Kreis gekommen (2021: 772 Personen). Rund 7600 befinden sich immer noch im Kreisgebiet. Mit bis zu 160 Menschen pro Woche nimmt der Main-Kinzig-Kreis derzeit hessenweit, in absoluter Zahl, die meisten Geflüchteten auf, wie die Pressestelle des Landkreises mitteilt. Wie viele das Land Hessen dem Main-Kinzig-Kreis im ersten Quartal des neuen Jahres wöchentlich zuteilen wird, hat die Landesregierung bisher nicht bekanntgegeben. Der Main-Kinzig-Kreis und seine Städte und Gemeinden stellen sich auf eine ähnliche Größenordnung wie im laufenden Jahr ein. Landrat Thorsten Stolz (SPD) appellierte an die Bevölkerung: "Haben Sie bitte Verständnis und Geduld in dieser Situation, die sich weder der Landkreis noch die Kommunen ausgesucht haben."