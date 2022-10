Note »sehr gut« nur für elf von 70 Brücken

Stadtparlament: Prioritätenliste zu Brückenbauwerken in Babenhausen festgelegt - Abriss an Umgehungsstraße

Babenhausen 21.10.2022 - 16:00 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Besonders Schüler nutzen die Brücke über die Bouxwiller Straße. Das ältere Bauwerk soll nach Ablauf seiner Restnutzung weggerissen werden.

»Wir arbeiten sehr kooperativ im Arbeitskreis Brücken«, sagte Bürgermeister Dominik Stadler am Donnerstagabend im Stadtparlament. Hier hat die Einschätzung von Feuerwehr und Ortslandwirten besonderes Gewicht. Die Prioritätenliste zu den Brückenbauwerken passierte die Versammlung einstimmig, ohne Diskussionen auszulösen. Auf der Liste ganz vorne stehen unter anderem die Brücke über die Fahrstraße in der Kernstadt, im Zufahrtsbereich zum Ortsteil Sickenhofen und am Mühlgraben/Gersprenzstraße im Stadtteil Harreshausen.

In der Ausschussdebatte eine Woche zuvor hatte der FDP-Fraktionsvorsitzende Manfred Willand indes darauf hingewiesen, dass der ersatzlose Abriss der Fußgängerbrücke über die Gersprenz an der Umgehungsstraße (Bouxwiller Straße) durchaus zu einem Aufschrei der Eltern führen könnte. Das luftige Bauwerk in der Kernstadt, in dessen Umfeld vier Schulen liegen, wird entsprechend von vielen Kindern und Jugendlichen genutzt. Es ist allerdings in die Jahre gekommen. Nun entschied man, das Bauwerk nach der Restnutzdauer abzureißen.

Nur elf Brücken haben nach eingehender Prüfung übrigens ein »sehr gut« erhalten, 17 ein befriedigend, 14 sind noch ausreichend. An neun Brücken ist die Substanz kritisch und an einem Dutzend ungenügend.

Für die Erneuerung der Waldwegebrücke bei Hergershausen gab es im Parlament grünes Licht. Man schloss sich dem Vorschlag der Verwaltung an, die preiswerteste Variante, eine Stahlbetonbrücke für 456.000 Euro über dem Bachbett einzubauen.

Sparen bleibt das Gebot der Stunde, wenngleich die jährlichen Investitionen in die Brückeninfrastruktur von 200.000 auf 500.000 Euro hochgefahren wird. Das Budget für Straßenerneuerung und -erschließungen wird entsprechend auf 1,45 Millionen Euro gekürzt.

urs