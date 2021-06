Landrat von Darmstadt-Dieburg appelliert nicht genutzte Impftermine zu stornieren

"Chancen für andere Menschen werden genommen"

Darmstadt-Dieburg 15.06.2021

"Jeder Impfling, der nicht zum Termin im Impfzentrum erscheint, nimmt einer anderen Person die Chance, geimpft zu werden", formuliert es Rainer Leiß, der Leiter des Kreis-Verwaltungsstabs. "Am Montag betrug die No-Show-Quote in Reinheim sieben Prozent und in Pfungstadt sogar über 26 Prozent." Er berichtet, dass sich eine solche Entwicklung in den letzten Tagen bereits abgezeichnet habe.

Kampagne verlangsamt

Für die Mitarbeitenden in den Impfzentren bedeute das Frustration - für die Menschen im Landkreis bestehe der Schaden vor allem in ungenutzten Ressourcen, einer verlangsamten Impfkampagne und erhöhtem Verwaltungsaufwand, heißt es von Seiten des Landkreises. Es gehe aber kein Impfstoff verloren, weil freie Dosen wieder über die Terminvergabe des Landes oder "Ärmel hoch", die Nachrücker-Liste, vergeben würden.

Landrat Klaus Peter Schellhaas appelliert an die Menschen: "Bitte löschen Sie Ihre Registrierung beim Land Hessen, wenn Sie bereits anderweitig geimpft wurden oder sich im Nachhinein doch gegen eine Impfung entschieden haben." Wer beispielsweise einen Impftermin in der Hausarztpraxis wahrnimmt, sollte daran denken, sich rechtzeitig von der Nachrückerliste bzw. die Registrierung bei der Terminvergabe des Landes zu löschen. Nur den Termin abzusagen, reicht nicht, weil dann bei nächster Gelegenheit ein neuer Termin vom System zugeteilt wird.

Beim Land sind Löschungen der Registrierung unter der Telefonnummer 0611 5059-2888 oder im Internet unter impfterminservice.hessen.de (am rechten Rand "Registrierung löschen") möglich. Wer sich von der Landkreis-Nachrücker-Liste löschen möchte, sendet eine SMS mit der Nachricht "Löschen" an die Nummer +49 86000.

jo