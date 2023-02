Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Neun Leichtverletzte nach Auffahrunfall auf A5 bei Hemsbach

Autobahn zeitweise gesperrt

Hemsbach 11.02.2023 - 16:21 Uhr < 1 Min.

Laut einer Mitteilung der Polizei war es am Samstag zu dem Auffahrunfall zwischen Hemsbach und Kreuz Weinheim gekommen, als ein Autofahrer während eines leichten Rückstaus von hinten gegen einen Wagen stieß und ihn auf zwei weitere Autos schob. Die Fahrspuren sind in Richtung Heidelberg voll gesperrt worden. Laut einem Sprecher wird der Verkehr über einen Parkplatz an der Unfallstelle vorbeigeleitet.