Neuer Raum für gut 200 Geflüchtete

Darmstadt-Dieburg 05.12.2022 - 18:35 Uhr < 1 Min.

Notwendig geworden sei dieser Schritt durch die konstant hohen Zuweisungszahlen aus der Gießener Erstaufnahmeeinrichtung. Gut 70 Geflüchtete aus verschiedensten Ländern erreichten den Kreis von dort wöchentlich. »Sicherlich zeichnen mehrere Faktoren dafür verantwortlich, dass momentan so viele Menschen bei uns Schutz suchen«, wird Sozial- und Jugenddezernentin Christel Sprößler in der Mitteilung zitiert. »Wir setzen alles daran, parallel weitere Kapazitäten aufzubauen, benötigen jedoch auch hier eine gewisse Vorlaufzeit.«

Die Arbeiten erfolgten routiniert und in enger Abstimmung mit dem Dieburger Rathaus. Ab dem Beginn der Weihnachtsferien stehe die Halle dann nicht mehr für sportliche Angebote zur Verfügung. »Wir helfen, wo die Not am größten ist, und befinden uns im Dialog mit der Schule und den Vereinen«, erklärt Dieburgs Bürgermeister Frank Haus. »Bisher stoßen wir auf viel Verständnis und Solidarität.«

bal