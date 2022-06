Neuer Einzelhandelsstandort und ein »Teo«

Stadtparlament: Grünes Licht in Babenhausen für kleinen Markt in Hergershausen und große Märkte an der Frankfurter Straße

Babenhausen 27.06.2022 - 13:55 Uhr 2 Min.

Neuer Einzelhandelstandort im Norden Babenhausens: Für den erforderlichen Bebauungsplan gegenüber dem Nettomarkt gab es politisch grünes Licht.

»Teo« heißt die Idee für Hergershausen, die von der SPD stammt. Ein Märktchen, das die »tegut...gute Lebensmittel GmbH & Co.KG« entwickelte und seit 2020 auch in Hessen etabliert. Die Geschäftsidee: 950 Produkte auf nur 50 Quadratmetern. Außerdem rundum die Uhr geöffnet - allerdings ohne Servicepersonal. In der jüngsten Sitzung ging das Stadtparlament geschlossen die SPD-Idee mit, einen solchen Teo nach Hergershausen zu holen. Jetzt ist es am Magistrat, mit Tegut ins Gespräch zu kommen und für das Märktchen ein rund 300 Quadratmeter großes asphaltiertes Grundstück mit Stromanschluss zu finden.

»Ich glaube nicht, dass es die perfekte Lösung für Hergershausen ist«, meinte Frank Fengel (CDU), der mit einem »richtigen« Supermarkt und einer Caféecke liebäugelt, »aber vielleicht ist es das Beste, was wir kriegen können«. Die Lage des Teo-Shops soll so gewählt werden, dass auch Bürger aus Sickenhofen und Harpertshausen profitieren.

Ganz im Norden der Kernstadt soll sich der große Tegut ansiedeln. Rund 9000 Quadratmeter Fläche werden an der Frankfurter Straße dafür entwickelt und zusammen mit Drogeriemarkt, Backshop und Lebensmittler ein größeres Sortiment bieten. Neu ist die Idee für das Projekt nicht, das die Aschaffenburger CMB PA GmbH & Co. KG schon vor rund drei Jahren anpacken wollte und als »Bonbon« an die Stadt sogar eine Kita versprach. Die hätte sich an dieser Stelle gut gemacht. Plant doch die Vista Reihenhaus GmbH hier 85 Einfamilienhäuser (wir berichteten) - die Bagger auf dem 26.000 Quadratmeter großen Areal arbeiten bereits. Aber die Politik stand auf der Bremse. Und die Verwaltung wähnte in dem Vorschlag, zum Lebensmittelmarkt eine Kita draufzupacken, gar ein rechtswidriges Koppelungsgeschäft.

Als der Aufstellungsbeschluss eines vorhabenenbezogenen Bebauungsplans für den Einzelhandelsstandort jetzt auf der Tagesordnung stand, konnte es sich der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler Wolfgang Heil nicht verkneifen: »Das hätten wir alles schon vor drei Jahren kriegen können - plus Kindergarten. Damals hieß es: ›Das geht nicht, das geht nicht‹ - jetzt schaffen wir Fakten, warum?« Hintergrund: Die Stadt hatte sich gegenüber den Kaserneninvestoren verpflichtet, in Sachen Einzelhandelsentwicklung dem neuen Stadtquartier Kaisergärten Vorzug zu geben und keine Parallelentwicklung zuzulassen. Jetzt, so Bürgermeister Dominik Stadler, sei der Mietvertrag mit Rewe in den Kaisergärten unterzeichnet.

Mit dem vorhabenbezogenen B-Plan geht es jetzt also doch in die Umsetzung des neuen Einzelhandelsstandorts Frankfurter Straße, für den einige Bürger vor knapp zwei Jahren sogar demonstrierten. Ein zweiter Investor hat hier zudem Interesse bekundet. Die Vista Reihenhaus GmbH würde gerne weiteren Grund erwerben. 17 bis 21 weitere Baugrundstücke mit durchschnittlich 220 Quadratmetern Fläche ließen sich durch die Vista Reihenhaus GmbH südlich des Planungsgebiets entwickeln. Eine Kita will die Stadt selbst bauen.

Ursula Friedrich