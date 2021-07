Neue Woche beginnt mit Schauern und Gewitter in Hessen

Warnungen für Nordhessen

Sicher durchs Gewitter: Blitze können Autos und ihren Passagieren kaum etwas anhaben.

Am Montagnachmittag muss in Nordhessen vereinzelt mit Gewittern gerechnet werden, die örtlich auch Starkregen und Böen mit sich bringen können, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Für Dienstag erwarten die Meteorologen dann ein Regenband mit Schauern, das weitere Gewitter im Gepäck haben könnte. Auch dann sind teils Starkregen und vereinzelte Sturmböen möglich.

dpa

