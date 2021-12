Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Neue Tablets für Dritt- und Viertklässler

Digitalisierung: Lindenfeldschule in Schaafheim-Mosbach ist als Modellschule jetzt voll ausgestattet - Besuch des Landrats

Schaafheim-Mosbach 21.12.2021 - 16:11 Uhr

Die Lindenfeldschule im Schaafheimer Ortsteil Mosbach ist eine Modellschule der Digitalisierung im Landkreis Darmstadt-Dieburg.

Und Gelegenheit zu einem ausführlichen Gespräch mit Schulleiterin Corinna Palmy. Thema, natürlich: Digitalisierung der Schulen.

Die Lindenfeldschule, eineinhalbzügig mit derzeit 90 Schülerinnen und Schülern, ist eine von fünf Modellschulen für diesen Prozess. »Wir haben dabei unter unseren 81 Schulen sechs mit unterschiedlichen Schulformen ausgesucht«, beginnt Schellhaas seine Erläuterungen. »Die Lindenfeldschule steht dabei für unsere Grundschulen. Die Wahl ist auf sie gefallen, weil sie bereits über eine recht gute Infrastruktur verfügte und große Offenheit signalisiert hat. Die Eichwaldschule in Schaafheim ist unter anderem deshalb mit dabei, weil sie die weiterführende Schule für die Lindenfeldschule ist. Wir wollen ja nicht Schüler und Schülerinnen der dritten und vierten Klasse mit Tablets ausstatten und sei ihnen in der fünften Jahrgangsstufe wieder wegnehmen.«

Ebenfalls mit dabei: das Max-Planck-Gymnasium als einziges »Vollgymnasium« des Landkreises; die Gerhart-Hauptmann-Schule in Griesheim, an der sage und schreibe 880 Tablets verteilt worden sind; schließlich für die Förderschulen die Anne-Frank-Schule in Dieburg.

So unterschiedlich die Schulformen, so unterschiedlich die Ideen zum Einsatz der digitalen Helfer. »Sie waren technische Helfer für das Home-Schooling in Corona-Lockdown-Zeiten«, erinnert sich Palmy, aber sie kommen auch im Präsenz-Unterricht zum Einsatz. Manches ist experimentell: »Es gibt ja immer die Melde-Schüler und die etwas stilleren. Die haben jetzt Gelegenheit, mit ihrem Tablet auf das Whiteboard zu projizieren, das die Kreidetafel abgelöst hat. Die Schüler können Podcasts verfassen und Videos drehen. Sie können das Tablet zur Selbstreflexion nutzen, darüber aber auch ein direkteres Feedback erhalten.«

Dass die ganz kleinen ABC-Schützen noch nicht mit der Digitalisierung überfordert werden, findet der Landrat richtig. Und auch die Schulleiterin steht voll und ganz hinter der Beschränkung auf die dritten und vierten Klassen.

Demnächst bekommt die Sache noch mehr »Speed«: Im Zuge einer finanziell recht gut unterfütterten Initiative des Bundes zur Beseitigung weißer Flecken der Langsamkeit in der Breitband-Versorgung Deutschlands hat die Lindenfeldschule bereits einen Glasfaserkabel-Anschluss bekommen. Er muss allerdings noch aufgeschaltet werden.

Auch sonst schreitet die Hardware-Aufrüstung voran: »In Zeiten des Corona-Lockdowns haben wir an Schüler und Schülerinnen rund 4000 Endgeräte ausgegeben und die Lehrenden mit 2700 Geräten versorgt. Mit der Digitaloffensive des Bundes können wir weitere 4800 Tablets bereitstellen und 880 Notebooks.«

Am Ende des Gesprächs fällt der Blick in die Zukunft. Wird mit weiter fortschreitender Digitalisierung ein Ende des Präsenzunterrichts kommen? Palmy bezieht Stellung mit einem entschiedenen Nein. Denn Maschinen seien nicht empathiefähig. »Ein Kind, das gerade die Trennung der Eltern durchleidet, braucht aber gelegentlich direkte Zuwendung.« Schellhaas zeigt sich unsicher, ob nicht auch da in Zukunft künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt. »Aber das werde ich wohl nicht mehr als amtierender Landrat erleben, und darüber bin ich froh.«

Klaus Holdefehr